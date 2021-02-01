В Курумканском районе Бурятии назвали дату первой свадьбы 2021 года

Молодожёнам пожелали семейного благополучия



В Курумканском районе Бурятии озвучили, когда был зарегистрирован первый брак 2021 года. Регистрация состоялась 13 января.



Молодожёнов Цыбикжапа и Надежду с заключением брака поздравила консультант Курумканского районного сектора управления ЗАГС Юлия Домбровская. Она пожелала паре семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья и вручила первый семейный документ свидетельство о заключении брака, сообщает «Курумкан-инфо. 24/7».

