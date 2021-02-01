В Улан-Удэ завершилась неделя Баргузинского заповедника

Заключительным этапом стал квест для учащихся



С 25 по 29 января на базе ресурсного эколого-биологического центра Бурятии («РЭБЦу РБ») в Улан-Удэ прошла «Неделя Баргузинского заповедника» в рамках экологического праздника «День заповедников и национальных парков». В мероприятии приняло участие 343 человека.



28 января сотрудники отдела экологического просвещения «Заповедного Подлеморья» провели для учащихся квест «Путешествие в Баргузинский заповедник». В этот морозный день собрались более 50 учащихся, которые, поделившись на команды, прошли по станциям, выполняя различные задания. К проведению квеста были привлечены и педагоги центра.



Игра стала заключительным этапом «Недели Баргузинского заповедника». Ребята знакомились с заповедником и его главным символом – соболем; смотрели фильмы, проморолики, мультфильм «О зарождении Заповедной системы», презентацию; участвовали в экологических играх и занятиях. А на уроке на тему «Здравствуй, соболь, как живешь?» написали письма соболю.



По итогам квеста были выявлены победители, которые получили памятные призы. Всем остальным участникам были вручены поощрительные подарки, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

