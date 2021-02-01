Режим вводили из-за угрозы подтопления
На реке Ангаре вблизи города Усолье-Сибирское гидрологическая обстановка стабилизировалась. В связи с этим режим повышенной готовности в городе Усолье-Сибирское и на территории посёлка Тельма, введённый на днях, отменён, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В настоящее время подтопленных жилых домов, надворных построек и приусадебных участков нет. По состоянию на 31 января, уровень воды в реке снизился на 58 см и составляет 1170 см при критическом уровне 1200 см.По информации оперативных групп, кромка ледостава находится в районе посёлка Тельма Усольского района.
Мониторинг обстановки продолжается силами администраций муниципальных образований. В районе установления ледяного покрова на Ангаре работает оперативная группа Усольского пожарно-спасательного гарнизона. Всего задействовано 13 человек и четыре единицы техники.
Повышение уровня воды в районе Усолья-Сибирского и посёлка Тельма произошло из-за установившихся низких температур и установления ледостава на реке Ангаре.
В Усолье-Сибирском отменили режим повышенной готовности
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