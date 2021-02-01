Юный алкоголик проживает в Кяхте
Проблема алкогольной зависимости среди жителей города Кяхта является одной из более распространённых, сообщила газете «Кяхтинские вести» фельдшер-нарколог центральной районной больницы Татьяна Хавалкина.
По её словам, только на учёте у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм» на сегодняшний день состоят 299 человек. В основном это люди в возрасте от 30 до 54 лет. Но также есть и те, кто намного моложе, самому молодому алкоголику в Кяхтинском районе всего 13 лет.
- Практически все из них поставлены на учёт уже давно, у кого-то этот срок равняется девяти годам, у кого-то меньше. Сами же алкоголезависимые редко приходят добровольно на лечение, если же таковые и есть, то они направляются в республиканский наркологический диспансер, расположенный в Улан-Удэ. Именно там алкоголезависимые проходят лечение, основной метод которого медикаментозный. Каждому подбирается индивидуальный способ лечения, кому-то подходит обычное кодирование, для кого-то оно является лишь вспомогательным способом лечения, - поясняет издание «Кяхтинские вести».
В Кяхте, в связи с отсутствием специалиста, лечение алкоголиков не производится, ведётся только их учёт. Всем, прошедшим лечение, требуется постоянное наблюдение у врачей наркологов.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным, озвученным осенью 2019 года, каждый житель Бурятии трудоспособного возраста в среднем за год выпил 23,4 литра алкоголя (без учёта пива).
В Бурятии живёт 13-летний алкоголик
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