Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России

Общество, Фото: федерация по тяжёлой атлетике Забайкальского края

На соревнованиях Надежда Панова установила три рекорда страны



С 25 января по 1 февраля в городе Старый Оскол Белгородской области прошёл кубок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов.



- Надежда Панова установила три новых рекорда России и стала абсолютной победительницей кубка России по тяжёлой атлетике. В упражнении «рывок» подняла вес 67, а затем 69 килограммов и в упражнении «толчок» подняла вес 85 килограммов. По сумме двоеборья взяла вес 154 килограмма, - рассказали в федерации по тяжёлой атлетике Забайкальского края.



С 20 февраля Надежда приступит к тренировочным мероприятиям в составе сборной России к чемпионату Европы, который пройдёт в Москве в апреле. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.



Также золотую медаль в весовой категории свыше 87 кг получила Таисия Чижикова из Иркутской области. В упражнении «рывок» она подняла вес 100 кг, в «толчке» – 126 кг, набрав в сумме двоеборья 226 килограмм.

