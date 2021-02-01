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Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России

Тяжёлоатлетка из Забайкалья в пятый раз получила кубок России
Общество,  Фото:федерация по тяжёлой атлетике Забайкальского края
На соревнованиях Надежда Панова установила три рекорда страны

С 25 января по 1 февраля в городе Старый Оскол Белгородской области прошёл кубок России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов.

- Надежда Панова установила три новых рекорда России и стала абсолютной победительницей кубка России по тяжёлой атлетике. В упражнении «рывок» подняла вес 67, а затем 69 килограммов и в упражнении «толчок» подняла вес 85 килограммов. По сумме двоеборья взяла вес 154 килограмма, - рассказали в федерации по тяжёлой атлетике Забайкальского края.

С 20 февраля Надежда приступит к тренировочным мероприятиям в составе сборной России к чемпионату Европы, который пройдёт в Москве в апреле. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.

Также золотую медаль в весовой категории свыше 87 кг получила Таисия Чижикова из Иркутской области. В упражнении «рывок» она подняла вес 100 кг, в «толчке» – 126 кг, набрав в сумме двоеборья 226 килограмм.
Забайкальский край Иркутская область тяжелая атлетика спорт Кубок России
 
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