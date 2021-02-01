Туристов на Байкале хотят сделать «самыми воспитанными в мире»
Проект «Мусор из головы», созданный КВНщиками Бурятии, выиграл президентский грант по экологии. Поддержка фонда президентских грантов поможет команде «сделать туристов на озере Байкал самыми воспитанными и ответственными в мире», поделились представители команды КВН-движения Бурятии.
Победители первого конкурса президентских грантов 2021 года были определены 14 января на заседании координационного комитета. Из 10 063 заявок в число победителей вошло две тысячи инициатив из всех регионов страны, сообщается на сайте фонда. Общая сумма поддержки составила 4,2 млрд рублей.
Бурятский проект «Мусор из головы» в прошлом году был также признан лучшим проектом в области продвижения государственных, общественных и социальных программ премии «Серебряный лучник –Дальний Восток», лучшим волонтёрским проектом премии «Звёзды Дальнего Востока». Он также получил общественно-деловую премию «Звезда Дальнего Востока 2019».
Над проектом «Мусор из головы» работают лидер КВН-движения Бурятии, экоблогер и общественник Чингис Болотов, биолог и координатор проекта Юлия Воронина, художник Табиту Мердыгеев, журналист и редактор проекта Елена Федосеева, а также антикризисный менеджер Иван Логинов.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект направлен на решение проблемы бытового мусора вокруг озера Байкал. Летом юмористы различными способами привлекали внимание к проблеме загрязнения озера и призывали убирать мусор за собой. Например, была запущена акция «Байкалу нужны герои. Этот герой – Ты». Мусор убирали и молодые люди инкогнито в ярких масках.
- Можно долго обвинять всех вокруг в мусорном беспределе. Но мы должны научиться контролировать хотя бы себя. Начать передавать мысли об ответе за мусор в головы другим. Нас в Бурятии живет немного. Меньше миллиона человек. Можно измениться и изменить себя! – говорил Чингис Болотов.
КВНщики Бурятии выиграли президентский грант
Общество, Фото:
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