Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип

Новый бурятский бойз-бенд 4U представил клип на песню из репертуара молодого исполнителя из Казахстана Жакыпа Нурмухаммеда «Мама - ты мой рай». Композицию в ролике исполняет и преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин колледжа искусств имени Чайковского Александр Саможапов.
Мальчики в клипе играют на музыкальных инструментах. Пользователи в соцсети хвалят работу группы: «Очень милая приятная до дрожи песня, душевно», «Очень душевно, приятно слушать. Поздравляю, прекрасная работа!», «Саша! Неповторимо красивое исполнение! Спасибо за деток, они научатся настоящему искусству! Мы тут слушали, и я рада за тебя! Ты теперь маэстро! Молодчина!», «Отличная работа, очень трогательно и в самое сердце!» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», коллектив 4U («For you») был создан в 2020 году Александром Саможаповым. В состав коллектива входят учащиеся детской школы искусств имени Бау Ямпилова. Каждый из четырёх вокалистов получает профессиональное образование музыканта-инструменталиста: Жамсаран Базарсадаев (виолончель), Базарсадо Николаев (морин-хуур), Кирилл Татаринов (фортепиано) и Ардан Очиров (скрипка).
Первый их сингл был выпущен в прошлом году, песню специально для группы написала композитор Нар-Оюу Наранбаатар. Клип на композицию снимали в Москве.