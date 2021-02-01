Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип

Новый бурятский бойз-бенд 4U представил клип на песню из репертуара молодого исполнителя из Казахстана Жакыпа Нурмухаммеда «Мама - ты мой рай». Композицию в ролике исполняет и преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин колледжа искусств имени Чайковского Александр Саможапов.







<br />





Первый их сингл был выпущен в прошлом году, песню специально для группы написала композитор Нар-Оюу Наранбаатар. Клип на композицию снимали в Москве.