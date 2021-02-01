Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО

Общество, Фото: паблик «Настольный теннис Бурятии»

В личном зачёте вторым стал Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров



В Уссурийске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Из-за коронавирусной пандемии соревнования проходили без участия зрителей, сообщает федерация настольного тенниса Уссурийска.



Первое место в мужских командных соревнованиях заняла команда Бурятии, второе место у сборной Южно-Сахалинска, третье место поделили команды Приморья и Саха (Якутии).



Первое место в мужском личном зачёте занял Василий Пак, представлявший Южно-Сахалинск. Бурятские спортсмены взяли «серебро» и «бронзу»: вторым стал Батор Дамдинов, третье место досталось Евгению Елизарову. Также третьим был Егор Тимин из Уссурийска.



Анастасия Фомина из Читы заняла первое место в личном зачёте среди женщин. Второе место у её землячки Валентины Снежко. Наталья Поспелова из Благовещенска и Ольга Тихонова из Якутска поделили третье место на пьедестале почёта.



Обладатели первых и вторых мест получили путёвки на чемпионат России, который пройдёт в Москве с 12 по 18 апреля.

