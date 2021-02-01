 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО

Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
Общество,  Фото:паблик «Настольный теннис Бурятии»
В личном зачёте вторым стал Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров

В Уссурийске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Из-за коронавирусной пандемии соревнования проходили без участия зрителей, сообщает федерация настольного тенниса Уссурийска.

Первое место в мужских командных соревнованиях заняла команда Бурятии, второе место у сборной Южно-Сахалинска, третье место поделили команды Приморья и Саха (Якутии).

Первое место в мужском личном зачёте занял Василий Пак, представлявший Южно-Сахалинск. Бурятские спортсмены взяли «серебро» и «бронзу»: вторым стал Батор Дамдинов, третье место досталось Евгению Елизарову. Также третьим был Егор Тимин из Уссурийска.

Анастасия Фомина из Читы заняла первое место в личном зачёте среди женщин. Второе место у её землячки Валентины Снежко. Наталья Поспелова из Благовещенска и Ольга Тихонова из Якутска поделили третье место на пьедестале почёта.

Обладатели первых и вторых мест получили путёвки на чемпионат России, который пройдёт в Москве с 12 по 18 апреля.
настольный теннис Бурятия спорт чемпионат ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Почти 26% жителей Иркутской области имеют антитела к COVID-19
Общество, 01.02.2021
Исследования проводились в середине декабря прошлого года
Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
Общество, 01.02.2021
В личном зачёте вторым был Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров
В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах
В Иркутской области просят не портить знаки на туристических тропах
Общество, 01.02.2021
Информационные таблички помогут заблудившимся туристам
Байкальский заповедник присоединился к флешмобу «Подари свои 104!»
Байкальский заповедник присоединился к флешмобу «Подари свои 104!»
Общество, 01.02.2021
Сотрудники продемонстрировали свои спортивные достижения
В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль
В Бурятии детей называют Милисса и Андрей-Даниэль
Общество, 01.02.2021
Любопытные данные опубликовал ЗАГС
Интернату для стариков в Бурятии помог московский фонд
Интернату для стариков в Бурятии помог московский фонд
Общество, 01.02.2021
В интернат доставили защитные костюмы, респираторы и перчатки, пульсоксиметр и бактерицидный рециркулятор
Два отдалённых села Бурятии получили интернет
Два отдалённых села Бурятии получили интернет
Общество, 01.02.2021
В сёлах появилась сотовая связь и доступ в Интернет
В Бурятии сохранятся сильные морозы
В Бурятии сохранятся сильные морозы
Общество, 01.02.2021
До четверга потепления не ожидается
В Бурятии уже заканчивается вакцина от коронавируса
В Бурятии уже заканчивается вакцина от коронавируса
Общество, 01.02.2021
В Бурятии возник ажиотаж на получение вакцины против коронавируса
В Улан-Удэ многоэтажку украсил семиметровый бык
В Улан-Удэ многоэтажку украсил семиметровый бык
Общество, 01.02.2021
Это последний гигантский светящийся символ года
Звёзды бурятской эстрады перепели песню «Жить»
Звёзды бурятской эстрады перепели песню «Жить»
Общество, 01.02.2021
Пользователи делятся, что плакали во время прослушивания
Дороги Улан-Удэ очищают после снегопадов
Дороги Улан-Удэ очищают после снегопадов
Общество, 01.02.2021
Каждый выезд техники фиксируется в журнале
Водителям Бурятии напомнили, зачем нужно пристёгиваются
Водителям Бурятии напомнили, зачем нужно пристёгиваются
Общество, 01.02.2021
Пристёгиваться надо не для того, чтобы избежать штрафа, напомнили водителям
В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект
В Бурятии солистка театра «Байкал» запустила свой проект
Общество, 01.02.2021
Певица Gana будет выпускать новый клип каждый месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^