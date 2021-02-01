В личном зачёте вторым стал Батор Дамдинов, третьим – Евгений Елизаров
В Уссурийске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Из-за коронавирусной пандемии соревнования проходили без участия зрителей, сообщает федерация настольного тенниса Уссурийска.
Первое место в мужских командных соревнованиях заняла команда Бурятии, второе место у сборной Южно-Сахалинска, третье место поделили команды Приморья и Саха (Якутии).
Первое место в мужском личном зачёте занял Василий Пак, представлявший Южно-Сахалинск. Бурятские спортсмены взяли «серебро» и «бронзу»: вторым стал Батор Дамдинов, третье место досталось Евгению Елизарову. Также третьим был Егор Тимин из Уссурийска.
Анастасия Фомина из Читы заняла первое место в личном зачёте среди женщин. Второе место у её землячки Валентины Снежко. Наталья Поспелова из Благовещенска и Ольга Тихонова из Якутска поделили третье место на пьедестале почёта.
Обладатели первых и вторых мест получили путёвки на чемпионат России, который пройдёт в Москве с 12 по 18 апреля.
Теннисисты Бурятии стали первыми в чемпионате ДФО
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