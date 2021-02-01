Такое решение должно разгрузить движение в «час пик»
1 февраля в центре Улан-Удэ регулируемый пешеходный переход возле Дома Быта перенесли на другое место. Теперь он расположен около здания «Байкал Плаза» и министерства здравоохранения Бурятии. Такое техническое решение позволит исключить случаи, которые раньше происходили в часы пик, сообщили в администрации Улан-Удэ.
- Бывали случаи, когда машины, не завершив манёвр, просто останавливались на красный свет на перекрестке на трамвайных путях и стояли. Сейчас с переносом пешеходного перехода проблема исключится и увеличится пропускная способность, - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее дорогу на улице Ербанова расширили до трёх полос. Сейчас крайняя левая полоса двигается налево вдоль трамвайных путей по направлению остановки «Советская». Две правые полосы уходят в сторону площади Советов.
В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
Общество, Фото:
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