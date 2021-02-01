 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»

В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такое решение должно разгрузить движение в «час пик»

1 февраля в центре Улан-Удэ регулируемый пешеходный переход возле Дома Быта перенесли на другое место. Теперь он расположен около здания «Байкал Плаза» и министерства здравоохранения Бурятии. Такое техническое решение позволит исключить случаи, которые раньше происходили в часы пик, сообщили в администрации Улан-Удэ.

- Бывали случаи, когда машины, не завершив манёвр, просто останавливались на красный свет на перекрестке на трамвайных путях и стояли. Сейчас с переносом пешеходного перехода проблема исключится и увеличится пропускная способность, - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее дорогу на улице Ербанова расширили до трёх полос. Сейчас крайняя левая полоса двигается налево вдоль трамвайных путей по направлению остановки «Советская». Две правые полосы уходят в сторону площади Советов.
пешеходный переход дороги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

КВНщики Бурятии выиграли президентский грант
КВНщики Бурятии выиграли президентский грант
Общество, 01.02.2021
Туристов на Байкале хотят сделать «самыми воспитанными в мире»
Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип
Бурятский бойз-бенд 4U выпустил новый клип
Общество, 01.02.2021
В клипе мальчик играют на различных музыкальных инструментах
В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
В центре Улан-Удэ перенесли «зебру»
Общество, 01.02.2021
Такое решение должно разгрузить движение в «час пик»
В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день
В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день
Общество, 01.02.2021
Власти договорились о снятии ограничений
В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
Общество, 01.02.2021
Должностное лицо оштрафовали на нарушение
В Бурятии «чёрный» лесоруб отделался штрафом
В Бурятии «чёрный» лесоруб отделался штрафом
Общество, 01.02.2021
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж
Как в Улан-Удэ проходила вторая акция протеста – фоторепортаж
Общество, 31.01.2021
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Общество, 31.01.2021
Турнир состоится в Благовещенске
Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео
Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео
Общество, 31.01.2021
Евгения Балтатарова запечатлела своё задержание на несанкционированной акции
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Общество, 31.01.2021
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Общество, 31.01.2021
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
Общество, 31.01.2021
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
В Бурятии искали утомлённых водителей
В Бурятии искали утомлённых водителей
Общество, 31.01.2021
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^