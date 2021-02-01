Власти договорились о снятии ограничений
Импорт различного самоходного транспорта набрал обороты после застоев на китайской границе в январе. На сегодняшний день машины поставляют в Россию через международный переход Забайкальск-Маньчжурия, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Скопление большого количества техники произошло из-за введённых ранее ограничений китайской стороной на вывоз промышленных товаров.
- На китайско-российской границе скопилось около 400 машин самоходной техники. В их числе автобусы, тракторы, грейдеры и другие крупногабаритные машины. Министерству развития удалось ускорить вывоз техники благодаря взаимодействию с китайской стороной. Теперь можно импортировать до 20 машин в день на территорию Забайкалья, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Илья Акишин.
Ранее министерство развития обратилось к мэру города Маньчжурия, после чего, 25 января китайская сторона сняла ограничения на импорт промышленных товаров. В декабре 2020 года правительство Забайкалья совместно с правительством Маньчжурии разработали и ввели новую схему организации движения грузовых транспортных средств. Она позволила исключить возможность контактов российских и китайских граждан, снизить риск распространения коронавирусной инфекции.
В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Должностное лицо оштрафовали на нарушение
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
Утром было -33 градуса
Ночью местами было -40
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
Турнир состоится в Благовещенске
Электроснабжение планируют вернуть часа через два
Евгения Балтатарова запечатлела своё задержание на несанкционированной акции
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно