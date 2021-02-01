В Забайкалье из Китая импортируют до 20 машин в день

Власти договорились о снятии ограничений



Импорт различного самоходного транспорта набрал обороты после застоев на китайской границе в январе. На сегодняшний день машины поставляют в Россию через международный переход Забайкальск-Маньчжурия, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



Скопление большого количества техники произошло из-за введённых ранее ограничений китайской стороной на вывоз промышленных товаров.



- На китайско-российской границе скопилось около 400 машин самоходной техники. В их числе автобусы, тракторы, грейдеры и другие крупногабаритные машины. Министерству развития удалось ускорить вывоз техники благодаря взаимодействию с китайской стороной. Теперь можно импортировать до 20 машин в день на территорию Забайкалья, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Илья Акишин.



Ранее министерство развития обратилось к мэру города Маньчжурия, после чего, 25 января китайская сторона сняла ограничения на импорт промышленных товаров. В декабре 2020 года правительство Забайкалья совместно с правительством Маньчжурии разработали и ввели новую схему организации движения грузовых транспортных средств. Она позволила исключить возможность контактов российских и китайских граждан, снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

