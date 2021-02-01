Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
26-летний житель Селенгинского района Бурятии обвинялся в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном размере».
В суде установлено, что в октябре 2020 года мужчина незаконно спилил 20 сосен, причинив государству ущерб в размере 55,7 тысяч рублей.
Причинённый ущерб возмещён в полном объёме.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя, уголовное дело прекращено, гражданину назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии «чёрный» лесоруб отделался штрафом
Общество, Фото:
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