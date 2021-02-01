В Улан-Удэ отменили занятия для начальной школы из-за морозов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Утром было -33 градуса



По данным Гидрометцентра температура воздуха в Улан-Удэ в 6:06 составляла – 33 градуса. Занятия 1-4 классов первой смены школ отменяются, сообщили в комитете по образованию.



В школах города отменяются при следующих температурных значениях:

-33, -34 С в 1-4 классах;

-35 С в 1-5 классах;

- 36 С в 1-6 классах;

- 37 С в 1-8 классах;

- 38 С и ниже в 1-11 классах.



- Просим обратить внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 6.00 часов (для I смены) и 11.00 часов (для II смены), и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из сети Интернет, - отмечают в комитете.



Данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды использует телеканал «ТИВИКОМ» (информация об отмене занятий даётся в режиме «бегущей строки» с 6:30 часов для учащихся I смены и с 11:05 часов для учащихся II смены).



Для слаженной совместной работы по информированию населения сведения о температурном режиме в период низких температур будут размещаться на официальных страницах комитета по образованию в 6:40 и 11:10.

