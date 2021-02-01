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В Улан-Удэ отменили занятия для начальной школы из-за морозов

В Улан-Удэ отменили занятия для начальной школы из-за морозов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Утром было -33 градуса

По данным Гидрометцентра температура воздуха в Улан-Удэ в 6:06 составляла – 33 градуса. Занятия 1-4 классов первой смены школ отменяются, сообщили в комитете по образованию.

В школах города отменяются при следующих температурных значениях:
-33, -34 С в 1-4 классах;
-35 С в 1-5 классах;
- 36 С в 1-6 классах;
- 37 С в 1-8 классах;
- 38 С и ниже в 1-11 классах.

- Просим обратить внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на 6.00 часов (для I смены) и 11.00 часов (для II смены), и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из сети Интернет, - отмечают в комитете.

Данные Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды использует телеканал «ТИВИКОМ» (информация об отмене занятий даётся в режиме «бегущей строки» с 6:30 часов для учащихся I смены и с 11:05 часов для учащихся II смены).

Для слаженной совместной работы по информированию населения сведения о температурном режиме в период низких температур будут размещаться на официальных страницах комитета по образованию в 6:40 и 11:10.
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