Ночью местами было -40
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 февраля по среднему побережью Байкала небольшой снег, по остальной территории без осадков.
Ветер переменный 2-7, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью местами опускалась до -41,-46, днём -22,-27, местами до -33.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -22,-24.
Первый день февраля в Бурятии будет морозным
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