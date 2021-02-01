Первый день февраля в Бурятии будет морозным

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночью местами было -40



По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 февраля по среднему побережью Байкала небольшой снег, по остальной территории без осадков.



Ветер переменный 2-7, в отдельных районах 12 м/с. Температура ночью местами опускалась до -41,-46, днём -22,-27, местами до -33.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -22,-24.



