 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

29 января

Популярное

В Улан-Удэ без света остался Левый берег

В Улан-Удэ без света остался Левый берег
Общество,  Фото:pixabay.com
Электроснабжение планируют вернуть часа через два

Жители Левого берега в Улан-Удэ вечером в воскресенье, 31 января, временно остались без электричества.

- Отключение электроэнергии на улицах Грачевская, Кемеровская, Красносикойская, Новая, Красночикойская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай», - сообщили в пресс-службе компании Россети Сибирь в Бурятии.

Ориентировочное время включения – через два часа.

отключение света
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Ушуисты Бурятии уехали на чемпионат ДФО
Общество, 31.01.2021
Турнир состоится в Благовещенске
В Улан-Удэ без света остался Левый берег
В Улан-Удэ без света остался Левый берег
Общество, 31.01.2021
Электроснабжение планируют вернуть часа через два
Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео
Бурятская журналистка сняла своё задержание на видео
Общество, 31.01.2021
Евгения Балтатарова запечатлела своё задержание на несанкционированной акции
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Общество, 31.01.2021
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Общество, 31.01.2021
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
Общество, 31.01.2021
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
В Бурятии искали утомлённых водителей
В Бурятии искали утомлённых водителей
Общество, 31.01.2021
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
Общество, 31.01.2021
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
Общество, 31.01.2021
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Общество, 31.01.2021
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Общество, 31.01.2021
Мама школьника рассказала, кто выставил её сына на продажу
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
Общество, 31.01.2021
Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России прокомментировал улан-удэнский чемпионат
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Общество, 31.01.2021
Сфотографировались вместе три заслуженных мастера спорта
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
Общество, 31.01.2021
Федеральный канал посвятил сюжет собачьей проблеме Улан-Удэ  
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Общество, 31.01.2021
Катки и лыжные базы будут работать для молодёжи бесплатно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^