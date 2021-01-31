Электроснабжение планируют вернуть часа через два
Жители Левого берега в Улан-Удэ вечером в воскресенье, 31 января, временно остались без электричества.
- Отключение электроэнергии на улицах Грачевская, Кемеровская, Красносикойская, Новая, Красночикойская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай», - сообщили в пресс-службе компании Россети Сибирь в Бурятии.
Ориентировочное время включения – через два часа.
В Улан-Удэ без света остался Левый берег
Общество, Фото:
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