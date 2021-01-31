В Улан-Удэ без света остался Левый берег

Электроснабжение планируют вернуть часа через два



Жители Левого берега в Улан-Удэ вечером в воскресенье, 31 января, временно остались без электричества.



- Отключение электроэнергии на улицах Грачевская, Кемеровская, Красносикойская, Новая, Красночикойская, СНТ «Профсоюзник», «Урожай», - сообщили в пресс-службе компании Россети Сибирь в Бурятии.



Ориентировочное время включения – через два часа.



