Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
27 января на 81-м году жизни после болезни ушёл из жизни Владимир Ринчинович Уржумов – ветеран труда авиационной промышленности, заслуженный инженер Бурятии, лауреат конкурса «Лучшие люди Бурятии», представитель фонда героя России Алдара Цыденжапова в Москве, член координационного совета общества бурятской культуры «Уряал». Об этом сообщили в полномочном представительстве Бурятии при президенте России.
Родился Владимир Ринчинович 15 сентября 1940 года в селе Тарбагатай Заиграевского района. После окончания Томского политехнического института почти 50 лет трудился на Улан-Удэнском авиационном заводе, почти четыре года работал по контракту в Индии руководителем советских специалистов и председателем профсоюзного комитета советских специалистов.
За время трудовой деятельности участвовал в ряде важных проектов, таких как освоение и производство пассажирского самолёта АН-24, самолёта-истребителя МИГ-27. Входил в составы международных делегаций по сотрудничеству с зарубежными партнерами. Был удостоен государственных и международных наград.
С 2007 по 2010 годы был председателем землячества Заиграевского района Бурятии.
Находясь на заслуженном отдыхе, принимал самое активное участие в общественной жизни московского бурятского землячества. Являясь представителем фонда героя России Алдара Цыденжапова, Владимир Ринчинович проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Был одним из организаторов международных соревнований по шахматам памяти Героя Алдара Цыденжапова.
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
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