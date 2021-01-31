Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года

Известный в Бурятии волонтёр Татьяна Черных участвует во всероссийской премии «Headliner года». Этой премией награждаются, по словам организаторов, «обыкновенные люди, которые совершают необыкновенные дела», а именно спасают жизни, открывают что-то новое, ставят рекорды, занимаются благотворительностью, запускают культурные и образовательные проекты, основывают инновационные, экологичные и социально ответственные компании.
Премия «Headliner года» разыгрывается в пяти номинациях. Татьяна Черных выдвинута в категории «Культура и искусство». Она представляет проект «Креативное пространство «Село XXI», он же «Добродом Прибайкалья».
«Добродом Прибайкалья» был создан в селе Нестерово летом 2020 года. Он состоится из четырёх локаций: коворкинг с современной литературой, досугово-игровая зона, гончарная мастерская и фитнес-студия. Здесь действует ресурсный центр добровольчества, который объединяет волонтёров со всего Прибайкальского района Бурятии.
В 2020-м году сельские волонтёры отработали свыше тысячи часов. Здесь было также проведено свыше 100 мероприятий – от культурных вечеров и выставок до образовательных тренингов и семейных фотосессий.
Известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов призвал поддержать Татьяну Черных в онлайн-голосовании премии «Headliner года».
- Мы знаем, как живётся на сельских территориях и что у активистов, которые там остаются, такие конкурсы – это редкая возможность привлекать деньги в село на решения проблем. В случае победы у молодежи села Нестерово в планах построить крутую площадку для проведения волонтерских слетов, и привлечение туристов в село, создания рабочих мест, проведения фестивалей, организации досуга. Давайте поможем селу из Бурятии победить, - призвал со своих страниц Чингис Болотов.
Проголосовать можно по ссылке – https://award.head-liner.ru/nominations/culture/2890/
Сейчас у Татьяны Черных свыше 1,3 тысяч голосов. Отставание от лидера – порядка трёх тысяч голосов.
Посредством голосования были определены абсолютные победители предыдущих сезонов премии – заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава (Москва), основатель фонда CancerFund и обучающей программы «Школа практической онкологии» Андрей Павленко (Санкт-Петербург) и председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году Татьяна Черных выиграла президентский грант в размере семи миллионов рублей на реализацию проекта «Творчество в село - новые возможности».
Справка:
Татьяна Черных родилась 5 апреля 1992 года в селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии. С 2009 года занимается волонтёрством в сфере культуры.
После окончания университета в 2013 году вернулась в село, где возглавила Нестеровский культурно-информационный центр, в который входит три дома культуры и две сельские библиотеки. В 2014 году создала в селе молодёжный ТОС «Оживление» - от мысли оживить жизнь в селе, силами которого построили первую детскую площадку, а затем и культурно-досуговую зону.
В 2017 году была признана лучшим работником культуры среди сельских учреждений культуры Бурятии.
С 2018 года реализует социальный проект «Творчеству в малых селах – быть!» - проект по созданию условий для творческого развития детей в отдалённых селах Бурятии. С ним в 2018 году стала финалистом конкурса «Доброволец России» в номинации «Вдохновлённые искусством», победителем конкурса Фонда президентских грантов. За успешную реализацию и значительные результаты проект вошёл в топ 100 успешно реализованных проекта фонда президента, а в 2019 г. был признан флагманским проектом Общероссийского движения «Волонтёры культуры».
В 2018 году Татьяна возглавила ОМОО «Российский союз сельской молодежи» в Бурятии.
В 2020 году была награждена памятной медалью президента Путина «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» и благодарственным письмом за сохранение исторической памяти.