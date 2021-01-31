 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

29 января

Популярное

Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года

Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Общество,  Фото:страница Татьяны Черных
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе

Известный в Бурятии волонтёр Татьяна Черных участвует во всероссийской премии «Headliner года». Этой премией награждаются, по словам организаторов, «обыкновенные люди, которые совершают необыкновенные дела», а именно спасают жизни, открывают что-то новое, ставят рекорды, занимаются благотворительностью, запускают культурные и образовательные проекты, основывают инновационные, экологичные и социально ответственные компании.

Премия «Headliner года» разыгрывается в пяти номинациях. Татьяна Черных выдвинута в категории «Культура и искусство». Она представляет проект «Креативное пространство «Село XXI», он же «Добродом Прибайкалья».

«Добродом Прибайкалья» был создан в селе Нестерово летом 2020 года. Он состоится из четырёх локаций: коворкинг с современной литературой, досугово-игровая зона, гончарная мастерская и фитнес-студия. Здесь действует ресурсный центр добровольчества, который объединяет волонтёров со всего Прибайкальского района Бурятии.

В 2020-м году сельские волонтёры отработали свыше тысячи часов. Здесь было также проведено свыше 100 мероприятий – от культурных вечеров и выставок до образовательных тренингов и семейных фотосессий.

 

Известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов призвал поддержать Татьяну Черных в онлайн-голосовании премии «Headliner года».

- Мы знаем, как живётся на сельских территориях и что у активистов, которые там остаются, такие конкурсы – это редкая возможность привлекать деньги в село на решения проблем. В случае победы у молодежи села Нестерово в планах построить крутую площадку для проведения волонтерских слетов, и привлечение туристов в село, создания рабочих мест, проведения фестивалей, организации досуга. Давайте поможем селу из Бурятии победить, - призвал со своих страниц Чингис Болотов.

Проголосовать можно по ссылке – https://award.head-liner.ru/nominations/culture/2890/

Сейчас у Татьяны Черных свыше 1,3 тысяч голосов. Отставание от лидера – порядка трёх тысяч голосов.

Посредством голосования были определены абсолютные победители предыдущих сезонов премии – заместитель директора московского детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава (Москва), основатель фонда CancerFund и обучающей программы «Школа практической онкологии» Андрей Павленко (Санкт-Петербург) и председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году Татьяна Черных выиграла президентский грант в размере семи миллионов рублей на реализацию проекта «Творчество в село - новые возможности».

Справка:

Татьяна Черных родилась 5 апреля 1992 года в селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии. С 2009 года занимается волонтёрством в сфере культуры.

После окончания университета в 2013 году вернулась в село, где возглавила Нестеровский культурно-информационный центр, в который входит три дома культуры и две сельские библиотеки. В 2014 году создала в селе молодёжный ТОС «Оживление» - от мысли оживить жизнь в селе, силами которого построили первую детскую площадку, а затем и культурно-досуговую зону.

В 2017 году была признана лучшим работником культуры среди сельских учреждений культуры Бурятии.

С 2018 года реализует социальный проект «Творчеству в малых селах – быть!» - проект по созданию условий для творческого развития детей в отдалённых селах Бурятии. С ним в 2018 году стала финалистом конкурса «Доброволец России» в номинации «Вдохновлённые искусством», победителем конкурса Фонда президентских грантов. За успешную реализацию и значительные результаты проект вошёл в топ 100 успешно реализованных проекта фонда президента, а в 2019 г. был признан флагманским проектом Общероссийского движения «Волонтёры культуры».

В 2018 году Татьяна возглавила ОМОО «Российский союз сельской молодежи» в Бурятии.

В 2020 году была награждена памятной медалью президента Путина «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» и благодарственным письмом за сохранение исторической памяти.

волонтеры премия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Скончался заслуженный инженер Бурятии Владимир Уржумов
Общество, 31.01.2021
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Волонтёр из Бурятии претендует на звание хедлайнера года
Общество, 31.01.2021
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
В Бурятии осуждённые займутся распиловкой леса
Общество, 31.01.2021
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
В Бурятии искали утомлённых водителей
В Бурятии искали утомлённых водителей
Общество, 31.01.2021
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
В Улан-Удэ полиция перекрыла «Арбат»
Общество, 31.01.2021
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
В Улан-Удэ начались задержания на несогласованной акции
Общество, 31.01.2021
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Число умерших больных ковидом в Бурятии достигло 666
Общество, 31.01.2021
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Мать выставленного на продажу школьника в Бурятии: «Была в шоке»
Общество, 31.01.2021
Мама школьника рассказала, кто выставил её сына на продажу
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
В Бурятии поборется элита вольной борьбы
Общество, 31.01.2021
Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России прокомментировал улан-удэнский чемпионат
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц
Общество, 31.01.2021
Сфотографировались вместе три заслуженных мастера спорта
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
«Россия-1»: «От новостей из Бурятии многим не по себе»
Общество, 31.01.2021
Федеральный канал посвятил сюжет собачьей проблеме Улан-Удэ  
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Молодёжь Улан-Удэ призывают провести воскресенье на катках
Общество, 31.01.2021
Катки и лыжные базы будут работать для молодёжи бесплатно
В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов
В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов
Общество, 31.01.2021
Инцидент произошёл на Жуковского
В Улан-Удэ часть Восточного оставалась без света
В Улан-Удэ часть Восточного оставалась без света
Общество, 31.01.2021
Отключение длилось почти четыре часа
В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса
Общество, 31.01.2021
Местами по республике небольшой снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^