Бурятская борица показала фото трёх спортсменок и красавиц

Общество, Фото: страница Ирины Ологоновой

Сфотографировались вместе три заслуженных мастера спорта



Именитая бурятская борица Ирина Ологонова поделилась на своей странице фотографией из зала. Вместе сфотографировались три борицы, все заслуженные мастера спорта.



Это сама Ирина Ологонова, чемпионка Европы-2016, обладательница трёх серебряных медалей чемпионатов мира. А также Стальвира Оршуш, дважды чемпионка Европы 2018 и 2019 годов. Вместе с бурятскими борицами стоит уроженка Московской области Валерия Коблова, серебряный призёр Олимпиады в Рио 2016 года.



- Три Заслуженных мастера спорта. Многократные чемпионки нашей страны. Спортсменки, красавицы, - подписала снимок Ирина Ологонова.



