В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов

Инцидент произошёл на Жуковского



В субботу, 30 января, в Улан-Удэ произошёл выход воды из-под земли в районе улицы Жуковского, 6. В результате в 11.45 часов отключили холодное водоснабжение в двух малоэтажных домах по улице Жуковского 6 и 8.



Водоснабжение восстановили в 19.30 часов. Рабочие установили хомут на стальной трубе.



Оперативные службы сообщают, что время устранения аварии составило 7 часов 45 минут.

