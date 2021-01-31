Инцидент произошёл на Жуковского
В субботу, 30 января, в Улан-Удэ произошёл выход воды из-под земли в районе улицы Жуковского, 6. В результате в 11.45 часов отключили холодное водоснабжение в двух малоэтажных домах по улице Жуковского 6 и 8.
Водоснабжение восстановили в 19.30 часов. Рабочие установили хомут на стальной трубе.
Оперативные службы сообщают, что время устранения аварии составило 7 часов 45 минут.
В Улан-Удэ дома были без холодной воды почти 8 часов
Общество, Фото:
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