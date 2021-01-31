В Улан-Удэ сегодня днём до -21 градуса

Местами по республике небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью и южной половине умеренные снегопады. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по северу до -46, днём -18, -23, местами по северу -26, -31.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -21, -23, днём -19, -21.



Читают сейчас