Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам более ста тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Аферисты представились банковскими работниками



Накануне пенсионерка из деревни Кардой и металлург из Вихоревки в Иркутской области сообщили в полицию о том, что их обманули мошенники.



Доверившись телефонному аферисту, 68-летняя женщина потеряла почти 68 тысяч рублей, предоставив звонившему сведения, позволяющие получить доступ к её финансам.



Как пояснила потерпевшая, мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о выявленных попытках снятия с её счёта денег посторонними. Для обеспечения безопасности ей было предложено временно переместить вклад на «безопасный счёт». Для этого требовалось назвать данные банковской карты и цифровые пароли из поступающих сообщений. Выполнив требования, пенсионерка обнаружила списание средств со счёта. Обращение в банк за выпиской окончательно её убедило, что она общалась с мошенником.



Звонок был сделан с номера, обслуживаемого сотовой компанией Челябинска.



Таким же образом лишился 36,5 тысяч рублей 32-летний житель города Вихоревки. На этот раз аферист, назвавшийся представителем службы безопасности банка, позвонил с московского номера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





