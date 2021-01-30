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Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам более ста тысяч

Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам более ста тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Аферисты представились банковскими работниками

Накануне пенсионерка из деревни Кардой и металлург из Вихоревки в Иркутской области сообщили в полицию о том, что их обманули мошенники.

Доверившись телефонному аферисту, 68-летняя женщина потеряла почти 68 тысяч рублей, предоставив звонившему сведения, позволяющие получить доступ к её финансам.

Как пояснила потерпевшая, мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о выявленных попытках снятия с её счёта денег посторонними. Для обеспечения безопасности ей было предложено временно переместить вклад на «безопасный счёт». Для этого требовалось назвать данные банковской карты и цифровые пароли из поступающих сообщений. Выполнив требования, пенсионерка обнаружила списание средств со счёта. Обращение в банк за выпиской окончательно её убедило, что она общалась с мошенником.

Звонок был сделан с номера, обслуживаемого сотовой компанией Челябинска.

Таким же образом лишился 36,5 тысяч рублей 32-летний житель города Вихоревки. На этот раз аферист, назвавшийся представителем службы безопасности банка, позвонил с московского номера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество
 
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