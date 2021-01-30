 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 января

29 января

Популярное

В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах

В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах
Общество,  Фото:pixabay.com
Было установлено, что дома у них холодно, запас же продуктов минимальный

Бичурским районным судом рассмотрено гражданское дело об ограничении родительских прав, где ответчиком выступала мать четверых детей.

Исковое заявление было мотивировано ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, выразившимся в злоупотреблении спиртными напитками, отсутствием надлежащих жилищно-бытовых условий в доме: нет отдельных спальных мест для детей, постельного белья, спальных принадлежностей, мест для занятий, игрушек для детей, соответствующих возрасту.

Обстановка в семье неблагоприятная, семья неблагополучная, имеет низкий социальный статус. Подсобного хозяйства семья не содержит, запас продуктов питания минимальный, запаса дров нет, зимой в доме холодно. Доход семьи недостаточный, мер к трудоустройству мать не принимает.

- В ходе судебного разбирательства, указанные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем, иск был удовлетворен в полном объеме, - сообщили в суде.

Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 
суд лишение родительских прав
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах
В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах
Общество, 30.01.2021
Было установлено, что дома у них холодно, запас же продуктов минимальный
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева. Фоторепортаж
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева. Фоторепортаж
Общество, 30.01.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки
Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой
Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой
Общество, 30.01.2021
Он нанёс сожителю своей родственницы не менее 17 ударов
Было — стало: площадь Революции
Было — стало: площадь Революции
Общество, 30.01.2021
Площадь Революции в Улан-Удэ — традиционное место проведения всевозможных городских мероприятий: концертов, ярмарок, митингов, флешмобов
В Улан-Удэ объяснили, почему судебное решение вынесено в отсутствие блогера Баирова
В Улан-Удэ объяснили, почему судебное решение вынесено в отсутствие блогера Баирова
Общество, 30.01.2021
«Вызовы в судебное заседание он игнорировал», - отметили в суде
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек
Общество, 30.01.2021
За сутки коронавирус унёс жизни двух человек
В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов
В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов
Общество, 30.01.2021
Накануне он провёл четыре сложные операции по врожденной патологии детей
На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры
На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры
Общество, 30.01.2021
Конкурс проходит в рамках фестиваля «Olkhon Ice Fest»
В Улан-Удэ фестиваль-конкурс соберёт друзей
В Улан-Удэ фестиваль-конкурс соберёт друзей
Общество, 29.01.2021
Учащимся предстоит сыграть в «Свою игру», переделать ёхор и снять видео о Сагаалгане
В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
Общество, 29.01.2021
В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
Общество, 29.01.2021
«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
Общество, 29.01.2021
В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^