В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах

Бичурским районным судом рассмотрено гражданское дело об ограничении родительских прав, где ответчиком выступала мать четверых детей.
Исковое заявление было мотивировано ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, выразившимся в злоупотреблении спиртными напитками, отсутствием надлежащих жилищно-бытовых условий в доме: нет отдельных спальных мест для детей, постельного белья, спальных принадлежностей, мест для занятий, игрушек для детей, соответствующих возрасту.
Обстановка в семье неблагоприятная, семья неблагополучная, имеет низкий социальный статус. Подсобного хозяйства семья не содержит, запас продуктов питания минимальный, запаса дров нет, зимой в доме холодно. Доход семьи недостаточный, мер к трудоустройству мать не принимает.
- В ходе судебного разбирательства, указанные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем, иск был удовлетворен в полном объеме, - сообщили в суде.
Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.