В Бурятии мать четверых детей ограничили в родительских правах





Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.

Бичурским районным судом рассмотрено гражданское дело об ограничении родительских прав, где ответчиком выступала мать четверых детей.Исковое заявление было мотивировано ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, выразившимся в злоупотреблении спиртными напитками, отсутствием надлежащих жилищно-бытовых условий в доме: нет отдельных спальных мест для детей, постельного белья, спальных принадлежностей, мест для занятий, игрушек для детей, соответствующих возрасту.Обстановка в семье неблагоприятная, семья неблагополучная, имеет низкий социальный статус. Подсобного хозяйства семья не содержит, запас продуктов питания минимальный, запаса дров нет, зимой в доме холодно. Доход семьи недостаточный, мер к трудоустройству мать не принимает.- В ходе судебного разбирательства, указанные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем, иск был удовлетворен в полном объеме, - сообщили в суде.