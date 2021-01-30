 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 января

29 января

Популярное

Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой

Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой
Общество,  Фото:pixabay.com
Он нанёс сожителю своей родственницы не менее 17 ударов

Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся в убийстве.

Будучи пьяным, он убил сожителя своей родственницы, нанеся последнему деревянным табуретом не менее 17 ударов по голове и телу, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Житель Бурятии осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Осужденный, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке.


убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Было — стало: площадь Революции
Было — стало: площадь Революции
Общество, 30.01.2021
Площадь Революции в Улан-Удэ — традиционное место проведения всевозможных городских мероприятий: концертов, ярмарок, митингов, флешмобов
В Улан-Удэ объяснили, почему судебное решение вынесено в отсутствие блогера Баирова
В Улан-Удэ объяснили, почему судебное решение вынесено в отсутствие блогера Баирова
Общество, 30.01.2021
«Вызовы в судебное заседание он игнорировал», - отметили в суде
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек
Общество, 30.01.2021
За сутки коронавирус унёс жизни двух человек
В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов
В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов
Общество, 30.01.2021
Накануне он провёл четыре сложные операции по врожденной патологии детей
В Бурятии многодетной матери помогли с адвокатом
В Бурятии многодетной матери помогли с адвокатом
Общество, 30.01.2021
Бывший муж не пускал женщину с детьми в их квартиру
На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры
На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры
Общество, 30.01.2021
Конкурс проходит в рамках фестиваля «Olkhon Ice Fest»
В Улан-Удэ фестиваль-конкурс соберёт друзей
В Улан-Удэ фестиваль-конкурс соберёт друзей
Общество, 29.01.2021
Учащимся предстоит сыграть в «Свою игру», переделать ёхор и снять видео о Сагаалгане
В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
Общество, 29.01.2021
В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
Общество, 29.01.2021
«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
Общество, 29.01.2021
В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»
В музеях Читы состоится День открытых дверей
В музеях Читы состоится День открытых дверей
Общество, 29.01.2021
Бесплатно посетить экспозиции можно 31 января
В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы
В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы
Общество, 29.01.2021
Они были обнаружены в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^