Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой

Он нанёс сожителю своей родственницы не менее 17 ударов



Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся в убийстве.



Будучи пьяным, он убил сожителя своей родственницы, нанеся последнему деревянным табуретом не менее 17 ударов по голове и телу, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.



Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.



Житель Бурятии осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



Осужденный, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке.





