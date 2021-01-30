Он нанёс сожителю своей родственницы не менее 17 ударов
Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся в убийстве.
Будучи пьяным, он убил сожителя своей родственницы, нанеся последнему деревянным табуретом не менее 17 ударов по голове и телу, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Житель Бурятии осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Осужденный, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке.
Житель Бурятии до смерти избил мужчину табуреткой
Общество, Фото:
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