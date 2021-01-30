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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 155 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки коронавирус унёс жизни двух человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 30 января зарегистрировано 30 417 случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования (16 248) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 155 новых больных коронавирусом. Из новых случаев COVID-19: 124 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные - контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2948 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 180 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 27848 человек, в том числе за прошедшие сутки 173. Дополнительно снят с наблюдения 91 пациент.

В стационарах Бурятии получают лечение 946 пациентов с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 675. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1595 коек, занято – 946, свободно – 649 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,3%.

Амбулаторное лечение проходят 960 пациентов с COVID-19, наблюдается 894 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 663 человека, в том числе за минувшие сутки 2 пациента. 
коронавирус
 
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