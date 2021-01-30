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В Бурятии многодетной матери помогли с адвокатом

В Бурятии многодетной матери помогли с адвокатом
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывший муж не пускал женщину с детьми в их квартиру 

В Бурятии многодетной маме помогли с взысканием алиментов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Наталья Ганькина, уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии.

- В мой адрес обратилась многодетная мама с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Одинокая женщина с тремя детьми, один из которых ребёнок - инвалид, после развода с мужем вынуждена ютиться у родственников. В квартиру, собственниками которой являются её дети, бывший муж и она, её не пускают. В квартире проживает бывший муж с новой семьёй. Помощь своим детям от первого брака отец не оказывает. При этом копятся долги за неуплату коммунальных услуг, которые взыскиваются с заявительницы, - рассказала детский омбудсмен.

Уполномоченный обратилась к президенту Адвокатской палату республики для назначения женщине адвоката для бесплатной юридической помощи.

В итоге женщине назначен представитель, оказана юридическая консультация, подано заявление в суд о взыскании алиментов с отца на содержание детей. И решением мирового суда Октябрьского района Улан-Удэ с бывшего мужа заявительницы взысканы алименты на содержание детей.

- В настоящее время представителем готовится исковое заявление о вселении многодетной семьи в собственную квартиру, - заключила детский омбудсмен Бурятии. 
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