Педагог из Бурятии в числе финалистов всероссийского конкурса «Учитель года»



Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005-м было принято решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемония закрытия – в Москве. Волгоград стал первым в истории конкурса городом, где пройдут все мероприятия финала, включая награждение.





Накануне подвели итоги первого тура заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» – из 85 конкурсантов борьбу продолжат 15 педагогов. Церемония объявления лауреатов и жеребьевка дальнейших испытаний прошла в Детско-юношеском центре Волгограда.Со словами благодарности ко всем участникам конкурса и членам жюри обратился заместитель министра просвещения России Виктор Басюк. Он также поздравил педагогов, которые продолжат участие в смотре.Лауреатами престижного педагогического конкурса стали 15 человек, в том числе учитель русского языка и литературы Елена Цыдыпова из Бурятии. Сегодня для 15 конкурсантов начнётся второй тур.- Свой профессионализм им предстоит продемонстрировать в конкурсах «Классный час» и «Мастер-класс» – по результатам будет определена пятёрка призёров. Лидеров ждет завершающий этап – пресс-конференция «Задай вопрос учителю», - сообщили в комитете образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.Победителя объявят на торжественной церемонии закрытия, которая состоится в день 78-й годовщины Сталинградской Победы – 2 февраля.