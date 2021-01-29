В Иркутской области смягчают антиковидные меры

Планируется поэтапное возобновление работы ссузов и вузов



В Иркутской области могут снять ограничения по времени работы кафе. Такое решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. При этом кафе и рестораны по-прежнему будут обязаны соблюдать санитарные требования, связанные с угрозой распространения COVID-19.



Комиссия также рекомендовала поэтапное возобновление работы ссузов и вузов Иркутской области в штатном режиме.



Ещё одна рекомендация касается разрешения проведения чемпионатов и первенств Иркутской области по самбо, плаванию, дзюдо и другим видам спорта, в том числе с участием лиц младше 18 лет, при условии соблюдения всех профилактических и противоэпидемических требований. Кроме того, будет разрешено проведение матчей хоккейного клуба «Байкал-Энергия» на площадке Ледового дворца «Байкал» в Иркутске при 50%-ной наполняемости трибун.



Рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии будут рассмотрены на ближайшем заседании оперативного штаба под председательством губернатора Игоря Кобзева. Заседание запланировано на 1 февраля, сообщили в правительстве области.

