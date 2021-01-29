На север Бурятии пришли баяны

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад



В детскую школу искусств посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии начали поступать новые инструменты. Это балалайки, баяны и домры, сообщили в минкультуры Бурятии.



В детской школе искусств Нижнеангарска обучаются свыше 200 детей по нескольким направлениям: музыкальное (гитара, вокал, фортепиано, балалайка, баян, домра, аккордеон, хоровое пение), театральное искусство, хореографическое отделение (народный, классический танец, ритмика, гимнастика), народный фольклор детского эвенкийского центра «Синильга».



— Для нас, преподавателей, школа искусств — это не просто работа. Это мир, в котором мы живём, - говорит директор детской школы искусств Татьяна Каранова.



Здание, где сейчас находится детская школа искусств, сдано в эксплуатацию в далеком 1939 году, в 2020 году завершился капитальный ремонт. Татьяна Каранова отметила, что ремонт, который прошёл, долгожданный. Наконец созданы комфортные условия для детей, не хватает только новых музыкальных инструментов, так как последний раз они приобретались более 50 лет назад и уже пришли в негодность.



— На сегодняшний день в школу искусств уже привезли балалайку; баян тульский трёхрядный, одноголосный; домру альт, домру маленькую со звукоснимателями, что даёт возможность подключения к колонкам. Лёгкие и удобные для ребёнка инструменты, — рассказывает Татьяна Каранова.





