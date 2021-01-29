 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

На север Бурятии пришли баяны

На север Бурятии пришли баяны
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад

В детскую школу искусств посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии начали поступать новые инструменты. Это балалайки, баяны и домры, сообщили в минкультуры Бурятии.

В детской школе искусств Нижнеангарска обучаются свыше 200 детей по нескольким направлениям: музыкальное (гитара, вокал, фортепиано, балалайка, баян, домра, аккордеон, хоровое пение), театральное искусство, хореографическое отделение (народный, классический танец, ритмика, гимнастика), народный фольклор детского эвенкийского центра «Синильга».

— Для нас, преподавателей, школа искусств — это не просто работа. Это мир, в котором мы живём, - говорит директор детской школы искусств Татьяна Каранова.

Здание, где сейчас находится детская школа искусств, сдано в эксплуатацию в далеком 1939 году, в 2020 году завершился капитальный ремонт. Татьяна Каранова отметила, что ремонт, который прошёл, долгожданный. Наконец созданы комфортные условия для детей, не хватает только новых музыкальных инструментов, так как последний раз они приобретались более 50 лет назад и уже пришли в негодность.

— На сегодняшний день в школу искусств уже привезли балалайку; баян тульский трёхрядный, одноголосный; домру альт, домру маленькую со звукоснимателями, что даёт возможность подключения к колонкам. Лёгкие и удобные для ребёнка инструменты, — рассказывает Татьяна Каранова.


музыкальный инструмент школа искусств
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество, 29.01.2021
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
Общество, 29.01.2021
Пока же посетители могут посмотреть на яков, тигров, северных оленей, косуль
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
Общество, 29.01.2021
Планируется поэтапное возобновление работы ссузов и вузов
На север Бурятии пришли баяны
На север Бурятии пришли баяны
Общество, 29.01.2021
Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Общество, 29.01.2021
Юная артистка является «нижней» акробаткой
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
Общество, 29.01.2021
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество, 29.01.2021
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Общество, 29.01.2021
Девочка-подросток получила медаль МЧС
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
Общество, 29.01.2021
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям
В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
Общество, 29.01.2021
Нарушения выявлены на трёх станциях
Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Общество, 29.01.2021
Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, 29.01.2021
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
62 осуждённых в Бурятии получат дипломы
62 осуждённых в Бурятии получат дипломы
Общество, 29.01.2021
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
В Бурятии покрестились 12 осуждённых
В Бурятии покрестились 12 осуждённых
Общество, 29.01.2021
Колонию посетил настоятель храма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^