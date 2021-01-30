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На севере Бурятии температура опускалась до -46

На севере Бурятии температура опускалась до -46
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ до -18

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике местами небольшой снег. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14, по юго-западу до 15-18 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -35, -40, по северным районам до -46, по южному Прибайкалью, юго-западу и югу при снеге -18, -23, днём -16, -21, местами -8, -13, по северным районам -26, -31.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура ночью -26, -28, днём -16, -18.
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