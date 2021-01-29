В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»



В Иркутске на центральном стадионе «Труд» 6 февраля пройдут открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», в которых могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. Открытие соревнований состоится в 11:.00 часов.



- Мы ожидаем, что в этих соревнованиях примут участие около 500 человек всех возрастов. К нам присоединятся участники из Ангарска, Шелехова и других близлежащих муниципальных образований. Старты конькобежцев будут раздельные и распределены по времени, - отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.



Соревнования проводятся по шести возрастным группам: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1995-2002 годов рождения и 1994 года рождения и старше. Для учащихся с 1 по 5 класс предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных участников – 100 метров.



Всем желающим принять участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать с 1 по 5 февраля с 10:00 до 18:00 часов в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия». Кроме того, зарегистрироваться можно будет на месте старта 6 февраля с 09:30 до 11:00.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и призами, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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