«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»
В Иркутске на центральном стадионе «Труд» 6 февраля пройдут открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», в которых могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. Открытие соревнований состоится в 11:.00 часов.
- Мы ожидаем, что в этих соревнованиях примут участие около 500 человек всех возрастов. К нам присоединятся участники из Ангарска, Шелехова и других близлежащих муниципальных образований. Старты конькобежцев будут раздельные и распределены по времени, - отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.
Соревнования проводятся по шести возрастным группам: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1995-2002 годов рождения и 1994 года рождения и старше. Для учащихся с 1 по 5 класс предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных участников – 100 метров.
Всем желающим принять участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать с 1 по 5 февраля с 10:00 до 18:00 часов в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия». Кроме того, зарегистрироваться можно будет на месте старта 6 февраля с 09:30 до 11:00.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и призами, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
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