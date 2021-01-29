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Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа

Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество,  Фото:администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь

Утверждена эмблема празднования 85-летнего юбилея Усть-Ордынского Бурятского округа, который будет отмечаться в сентябре 2022 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев на встрече с представителями СМИ, которая состоялась в правительстве региона.

В центре эмблемы изображена цифра 85, её охватывает надпись «Усть-Ордынский Бурятский округ». За графическую основу логотипа взяты герб УОБО и лошадь. Герб представляет собой солярный знак, олицетворяющий совершенство мира, образ Вселенной, Земли. В центре герба – традиционный элемент орнамента прибайкальских бурят, символ вечного движения. Золотые круги по сторонам орнамента символизируют четыре стороны света, лошадь - динамику, движение.

– Эмблему, которая станет брендом 85-летнего юбилея округа, разработали художники Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов по заказу администрации округа. При декорировании эмблемы использованы золотой, белый и синий цвета, каждый из которых глубоко символичен в бурятской культуре, – отметил Анатолий Прокопьев.

Права на использование логотипа будет принадлежать администрации Усть-Ордынского Бурятского округа для изготовления сувенирной и печатной продукции, оформления стендов, использования в СМИ. На строительных площадках объектов, которые запланировано ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, также будут размещены информационные стенды с эмблемой и надписью «Юбилейный подарок округу».

Кроме того, Анатолий Прокопьев заявил, что основные научно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия состоятся в юбилейном 2022 году, но первый этап подготовки к 85-летию УОБО уже начался. Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов создаёт эскизы для изготовления памятной медали «85 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу», Восточно-Сибирской студией кинохроники начата работа по созданию документального фильма. Администрацией округа и подведомственными учреждениями культуры ведётся подготовительная работа по изданию книг «Усть-Ордынский Бурятский округ: из прошлого в будущее» и «Изобразительное искусство Усть-Ордынского Бурятского округа. Для гостей и туристов будет напечатан путеводитель «Усть-Ордынский Бурятский округ: от А до Я». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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