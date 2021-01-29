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В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу

В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
Общество,  Фото:пресс-служба ЦФМР Улан-Удэ
В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения

Турнир по футболу среди команд Советского района Улан-Удэ состоялся 23 января на футбольном поле средней общеобразовательной школы №54. В соревнованиях приняли участие дети 2007-2008 годов рождения из 11 команд столицы Бурятии.

Призовые места распределились следующим образом:
- Первое место: микрорайон Солдатский, команда «Уда» (Игорь Стукалов);
- Второе место: микрорайон Исток, команда «Байкал» (инструктор по спорту ЦФМР Роман Новицкий);
- Третье место: микрорайон Бурвод (инструктор по спорту ЦФМР Олег Овчинников).

Лучшим вратарём стал Соёл Ажеев («Солдатский-Уда»). Лучшим защитником был признан Данила Кожевников («Бурвод»). Лучшим нападающим был выбран Данил Дамбаев («Солдатский-Сибирь»). И звание «Лучший игрок» получил Жамьян Доржиев («Исток-Байкал»).

Призёры были награждены памятными медалями и грамотами, а также сертификатами. Чемпионы получили кубок. Лучшие игроки отмечены статуэтками, сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.
Улан-Удэ Советский район футбол турнир спорт дети
 
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