В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу

В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения



Турнир по футболу среди команд Советского района Улан-Удэ состоялся 23 января на футбольном поле средней общеобразовательной школы №54. В соревнованиях приняли участие дети 2007-2008 годов рождения из 11 команд столицы Бурятии.



Призовые места распределились следующим образом:

- Первое место: микрорайон Солдатский, команда «Уда» (Игорь Стукалов);

- Второе место: микрорайон Исток, команда «Байкал» (инструктор по спорту ЦФМР Роман Новицкий);

- Третье место: микрорайон Бурвод (инструктор по спорту ЦФМР Олег Овчинников).



Лучшим вратарём стал Соёл Ажеев («Солдатский-Уда»). Лучшим защитником был признан Данила Кожевников («Бурвод»). Лучшим нападающим был выбран Данил Дамбаев («Солдатский-Сибирь»). И звание «Лучший игрок» получил Жамьян Доржиев («Исток-Байкал»).



Призёры были награждены памятными медалями и грамотами, а также сертификатами. Чемпионы получили кубок. Лучшие игроки отмечены статуэтками, сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.

