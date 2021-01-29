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В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия

В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов

С 8 по 19 февраля начинает работу всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют людей по нормативным требованиям к парфюмерно-косметической продукции. Они также дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата и иным вопросам по защите прав потребителей, связанным с покупкой этой продукции.

Получить консультации можно по телефонам:

- 8 800 555 49 43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме);
- 8(3012) 37 15 30, 41 25 29 – управление Роспотребнадзора по республике;
- 8 (3012) 33 28 99, 62 34 17 - консультационный центр по защите прав потребителей.
горячая линия Роспотребнадзор
 
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