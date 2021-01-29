Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Впервые в Забайкальском крае медики провели магнитно-резонансную томографию плода. Она была выполнена в рентгенологическом отделении клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите.
При проведении ультразвукового исследования у беременной женщины была предположена аномалия развития головного мозга у плода. Необходимо было провести дополнительную магнитно-резонансную томографию. Решение о проведении такого вида обследования у беременных принимается в исключительных случаях, когда необходимо разрешить спорные вопросы.
- С учётом данных УЗИ было принято решение о проведении МР-исследования. Его сложность заключается в том, что плод в утробе матери находится в движении, а для качественного результата исследования объект должен быть неподвижен. Высокий профессионализм врачей, а также новые технологии и современное оборудование, которое сегодня есть на вооружении Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите, позволили успешно провести качественный анализ, - сообщили в пресс-службе правительства края.
Новейший томограф позволяет получать чёткие изображения головного мозга даже при некоторой подвижности объекта исследования, поскольку фиксация данных происходит за доли секунды. В результате проведённой томографии аномалия была уточнена.
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество, Фото:
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