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Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода

Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество,  Фото:Служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ

Впервые в Забайкальском крае медики провели магнитно-резонансную томографию плода. Она была выполнена в рентгенологическом отделении клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите.

При проведении ультразвукового исследования у беременной женщины была предположена аномалия развития головного мозга у плода. Необходимо было провести дополнительную магнитно-резонансную томографию. Решение о проведении такого вида обследования у беременных принимается в исключительных случаях, когда необходимо разрешить спорные вопросы.

- С учётом данных УЗИ было принято решение о проведении МР-исследования. Его сложность заключается в том, что плод в утробе матери находится в движении, а для качественного результата исследования объект должен быть неподвижен. Высокий профессионализм врачей, а также новые технологии и современное оборудование, которое сегодня есть на вооружении Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Чите, позволили успешно провести качественный анализ, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Новейший томограф позволяет получать чёткие изображения головного мозга даже при некоторой подвижности объекта исследования, поскольку фиксация данных происходит за доли секунды. В результате проведённой томографии аномалия была уточнена.
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