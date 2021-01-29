Девочка-подросток получила медаль МЧС
Накануне, 28 января, в Усть-Баргузинской школе имени Шелковникова состоялось награждение 14-летней школьницы медалью МЧС России за спасение утопающего, сообщает «Баргузин-инфо 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло летом 2020 года. Семья из пяти человек отдыхала в местности Монахово на Чивыркуйском заливе Байкала. На берегу находились две женщины и трое детей.
10-летняя девочка купалась под присмотром старшей 14-летней сестры. В какой-то момент из рук младшей девочки выскользнула надувная подушка. Ребёнок едва не утонул.
- У меня даже не пришла идея в голову позвать на помощь, я сразу к ней побежала, - рассказывает юная спасительница Анна. – У меня бывали такие моменты, но я сама выплывала, а тут надо было помочь, ну всё-таки сестра. Я думаю, что если бы даже человек был незнакомый, особенно ребёнок, я бы тоже помогла.
Доплыв до сестры, которая в это время уже находилась под водой, Анна помогла ей выбраться на берег.
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Общество, Фото:
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