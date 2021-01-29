В Бурятии проведут спортивный челлендж между семьями

В соревнованиях примут участие школьники и их родители



Министерство образования и науки Республики Бурятия сообщает о проведении спортивных соревнований «Тамирша Булэ РДШ – «Спортивная семья РДШ»), которые пройдут с 30 января по 01 февраля 2021 г.



В Бурятии с 30 января по 1 февраля пройдут спортивные соревнования «Тамирша Булэ РДШ» («Спортивная семья РДШ»). Принять участие в мероприятии могут учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений республики и их родители. В команде 3 человека: 1 мужчина (папа, дедушка, дядя или брат), 1 женщина (мама, бабушка, тётя или сестра) и 1 ребёнок (мальчик или девочка).



В конкурсе «Сайн байна – Визитка» семья готовит видеовизитку на 1 минуту. Необходимо представить всех участников команды, любимый вид спорта, и дополнительную информацию. Оценивается оригинальность, творческих подход, и сплочённость команды.



В соревновательном этапе для мужчин «Шамбай – Сильный» необходимо записать видео с отжиманием отца или другого члена семьи за 40 секунд. Не допускается монтаж видео. Оценивается правильность и количество выполненного упражнения.



В соревновательном этапе для женщин «Габшагай – Проворная» необходимо записать видео с приседанием матери или другого члена семьи за 40 секунд. Нужен правильный ракурс, а также не допускается монтаж видео. Оценивается правильность и количество выполненного упражнения.



В соревновательном этапе для ребёнка «Тургэн – Шустрый» необходимо записать видео с прыжками на скакалке за 40 секунд. Съёмка тоже должна быть выполнена с правильного ракурса, а видео – не содержать монтажа. Оценивается правильность и количество выполненного упражнения.



Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку на почту rdsh03@mail.ru до 18:00 30 января и выложить на своей странице в социальной сети ВКонтакте конкурсные материалы до 31 января с хэштэгами #тамиршабулэРДШ и #рдш03.



Итоги будут подведены 1 февраля в группе РДШ РБ в ВКонтакте. Всем командам вручат сертификаты. Будут награждены дипломами и ценными подарками победители и призёры в личном и командном первенствах, а также номинации «Лучшая визитка «Сайнбайна», «Лучший в этапе «Шамбай», «Лучшая в этапе «Габшагай», «Лучший в этапе «Тургэн». Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.



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