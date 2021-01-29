«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню

В бурятских пабликах, в том числе ves_ulan_ude, появился ролик с задорной песней про буузы. Как оказалось, видео было взято из аккаунта артиста Санана Уруджаева из Калмыкии.
- 2014 год. Страна отходила от эйфории после проведённой Олимпиады. Мы сидели в районной буузной с Солбоном Лыгденовым, ели буузы и думали о хорошем. Солбон Лыгденов открыл для нас мир бурятских бууз, а мы ему подарили песню! – шутит артист на своей странице в соцсети.
В песне рассказывается о том, что к бурятскому национальному блюду можно быстро привыкнуть, и буузы сродни наркотику:
«Буузы едят, несмотря на погоду,
В них таится мудрость бурятского народа,
Буузы – не картошка, буузы – не шашлык,
Один раз попробовал, и сразу к ним привык.
Если бурят руки в небо поднял,
Ну, и при этом ничего не сказал,
Значит, он буузу уже надкусил,
Тянет в себя её сок со всех сил,
Бууза похожа на юрту снаружи,
Юрта похожа на буузу снутри,
Можно их съесть штук десять голодным,
А неголодным от силы штук три,
Буузы бурятские готовишь с любовью,
33 раза нежно щипнул,
На самом-то деле всё очень просто,
Мяса нарубил и в тесто завернул».
В припеве поётся – «Все мы любим буузы, буузы – это кайф». Также в композиции предполагают, что было бы, если бы, допустим, их готовили англичане или «Макдональдс»:
«Если бы бууза была бы алмазом,
Я бы любимой каждый день их дарил,
Если бы буузы лепил англичанин,
О ней бы все пьесы писал бы Шекспир,
Если бы Макдональдс готовил бы буузы,
Обама бы сейчас бурятский учил».
На самом видео мужчина с удовольствием ест бурятское блюдо. Пользователи отмечают, что им сразу же захотелось бууз: «Балииин, я буузы захотел», «Пошла за мясом, вечером буузы буду лепить!», «Вкусняшка», «Ещё чуть-чуть, и наступит великий месяц бууз. Наедимся до отвала» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года песню про буузы спела композитор и певица из Монголии Нар-Оюу Наранбаатар.