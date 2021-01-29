«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню

- 2014 год. Страна отходила от эйфории после проведённой Олимпиады. Мы сидели в районной буузной с Солбоном Лыгденовым, ели буузы и думали о хорошем. Солбон Лыгденов открыл для нас мир бурятских бууз, а мы ему подарили песню! – шутит артист на своей странице в соцсети.







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