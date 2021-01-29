 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню

«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
Общество, 
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям

В бурятских пабликах, в том числе ves_ulan_ude, появился ролик с задорной песней про буузы. Как оказалось, видео было взято из аккаунта артиста Санана Уруджаева из Калмыкии.

- 2014 год. Страна отходила от эйфории после проведённой Олимпиады. Мы сидели в районной буузной с Солбоном Лыгденовым, ели буузы и думали о хорошем. Солбон Лыгденов открыл для нас мир бурятских бууз, а мы ему подарили песню! – шутит артист на своей странице в соцсети.


В песне рассказывается о том, что к бурятскому национальному блюду можно быстро привыкнуть, и буузы сродни наркотику:

«Буузы едят, несмотря на погоду,
В них таится мудрость бурятского народа,
Буузы – не картошка, буузы – не шашлык,
Один раз попробовал, и сразу к ним привык.
Если бурят руки в небо поднял,
Ну, и при этом ничего не сказал,
Значит, он буузу уже надкусил,
Тянет в себя её сок со всех сил,
Бууза похожа на юрту снаружи,
Юрта похожа на буузу снутри,
Можно их съесть штук десять голодным,
А неголодным от силы штук три,
Буузы бурятские готовишь с любовью,
33 раза нежно щипнул,
На самом-то деле всё очень просто,
Мяса нарубил и в тесто завернул».

В припеве поётся – «Все мы любим буузы, буузы – это кайф». Также в композиции предполагают, что было бы, если бы, допустим, их готовили англичане или «Макдональдс»:

«Если бы бууза была бы алмазом,
Я бы любимой каждый день их дарил,
Если бы буузы лепил англичанин,
О ней бы все пьесы писал бы Шекспир,
Если бы Макдональдс готовил бы буузы,
Обама бы сейчас бурятский учил».

На самом видео мужчина с удовольствием ест бурятское блюдо. Пользователи отмечают, что им сразу же захотелось бууз: «Балииин, я буузы захотел», «Пошла за мясом, вечером буузы буду лепить!», «Вкусняшка», «Ещё чуть-чуть, и наступит великий месяц бууз. Наедимся до отвала» и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года песню про буузы спела композитор и певица из Монголии Нар-Оюу Наранбаатар.


буузы песня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Общество, 29.01.2021
Девочка-подросток получила медаль МЧС
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
Общество, 29.01.2021
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям
В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
Общество, 29.01.2021
Нарушения выявлены на трёх станциях
Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Общество, 29.01.2021
Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, 29.01.2021
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
62 осуждённых в Бурятии получат дипломы
62 осуждённых в Бурятии получат дипломы
Общество, 29.01.2021
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
В Бурятии покрестились 12 осуждённых
В Бурятии покрестились 12 осуждённых
Общество, 29.01.2021
Колонию посетил настоятель храма
В Бурятии дети продавали одноклассника
В Бурятии дети продавали одноклассника
Общество, 29.01.2021
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные
Жительнице Бурятии назначили «детские» через суд
Жительнице Бурятии назначили «детские» через суд
Общество, 29.01.2021
В вопросе разбиралась прокуратура
В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
Общество, 29.01.2021
Инцидент произошёл в Нурселении
В Забайкалье снизился уровень заболеваемости COVID-19
В Забайкалье снизился уровень заболеваемости COVID-19
Общество, 29.01.2021
Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа
В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала
В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала
Общество, 29.01.2021
Пейзажи нарисовали осуждённые женщины
Выходные в Бурятии будут морозными
Выходные в Бурятии будут морозными
Общество, 29.01.2021
Местами ожидается до -45

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^