Нарушения выявлены на трёх станциях
Проверка Бурятской транспортной прокуратуры выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности на железнодорожных станциях.
- Установлено, что ОАО «РЖД» допущено неисполнение требований законодательства в указанной сфере, направленного на повышение уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, а также на обеспечение безопасного нахождения граждан на их территории, - сообщает Бурятская транспортная прокуратура.
Так, не была проведена дополнительная оценка уязвимости железнодорожных станций Селенга, Лесовозный, Татаурово.
Бурятская транспортная прокуратура предъявила исковые заявления в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ. Иски удовлетворены.
В настоящее время ОАО «РЖД» решение суда исполнило. Специализированная аккредитованная организация провела дополнительную оценку уязвимости проблемных железнодорожных станций. Результаты утверждены Федеральным агентством железнодорожного транспорта.
В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
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