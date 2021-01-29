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В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций

В Бурятии «РЖД» понудили оценить уязвимость станций
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявлены на трёх станциях

Проверка Бурятской транспортной прокуратуры выявила нарушения законодательства о транспортной безопасности на железнодорожных станциях.

- Установлено, что ОАО «РЖД» допущено неисполнение требований законодательства в указанной сфере, направленного на повышение уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, а также на обеспечение безопасного нахождения граждан на их территории, - сообщает Бурятская транспортная прокуратура.

Так, не была проведена дополнительная оценка уязвимости железнодорожных станций Селенга, Лесовозный, Татаурово.

Бурятская транспортная прокуратура предъявила исковые заявления в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ. Иски удовлетворены.

В настоящее время ОАО «РЖД» решение суда исполнило. Специализированная аккредитованная организация провела дополнительную оценку уязвимости проблемных железнодорожных станций. Результаты утверждены Федеральным агентством железнодорожного транспорта.


вокзал РЖД транспортная прокуратура
 
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