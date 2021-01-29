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Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак

Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице

В Улан-Удэ хотят вознаграждать граждан, которые сообщат о нарушениях правил выгула домашней собаки. Денежное вознаграждение получит человек, который представит фото или видео- доказательство того, что домашний пёс свободно находился на выгуле на улице.

Предполагается, что владельцу отпустившего пса за ограду будет назначен штраф, сумма которого будет выдана автору снимка.

– Если человек сфотографировал собаку на свободном выгуле, которая забегает в свой двор, то мы накладываем штраф на владельца. И в последующем размер этого штрафа, получит как вознаграждение человек, который сделал фотофиксацию, – сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.

Инициативу обсудят на ближайшей сессии Улан-Удэнского горсовета. Механизм наложения штрафов утверждается, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», за собачий вопрос в Улан-Удэ активно взялись после страшных нападений собак на людей. 20-летняя девушка и 11-летний мальчик, сильно искусанные в посёлке Забайкальский, сейчас лечатся в Москве. Девушке предстоит долгая реабилитация и пластические операции, так как собаки практически оставили её без лица. В детской больнице в Улан-Удэ лежит также девятилетняя девочка, покусанная несколько дней назад. Были и случаи нападения собак на людей, пусть и не столь серьёзными последствиями.

С 25 декабря с улиц Улан-Удэ отловили уже более 2,5 тысяч собак.

Активно взялись и за проблему домашних собак. По частным дворам идут обходы и проверки, имеют ли собаки обязательную регистрацию. Выдаются требования на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. Из-за разъяснительной работы улан-удэнцы активно начали чипировать и вакцинировать своих питомцев.

Ранее мэрия выдвинула радикальные меры по борьбе с собаками. Среди них:

- обязательное страхование ответственности владельцев собак;
- обязательную стерилизацию (за исключением случаев разведения породистых собак);
- обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке и др.;
- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;
- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.

Пока данные поправки в закон ещё не рассматривались.
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