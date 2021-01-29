Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак

Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
В Улан-Удэ хотят вознаграждать граждан, которые сообщат о нарушениях правил выгула домашней собаки. Денежное вознаграждение получит человек, который представит фото или видео- доказательство того, что домашний пёс свободно находился на выгуле на улице.
Предполагается, что владельцу отпустившего пса за ограду будет назначен штраф, сумма которого будет выдана автору снимка.
– Если человек сфотографировал собаку на свободном выгуле, которая забегает в свой двор, то мы накладываем штраф на владельца. И в последующем размер этого штрафа, получит как вознаграждение человек, который сделал фотофиксацию, – сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.
Инициативу обсудят на ближайшей сессии Улан-Удэнского горсовета. Механизм наложения штрафов утверждается, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», за собачий вопрос в Улан-Удэ активно взялись после страшных нападений собак на людей. 20-летняя девушка и 11-летний мальчик, сильно искусанные в посёлке Забайкальский, сейчас лечатся в Москве. Девушке предстоит долгая реабилитация и пластические операции, так как собаки практически оставили её без лица. В детской больнице в Улан-Удэ лежит также девятилетняя девочка, покусанная несколько дней назад. Были и случаи нападения собак на людей, пусть и не столь серьёзными последствиями.
С 25 декабря с улиц Улан-Удэ отловили уже более 2,5 тысяч собак.
Активно взялись и за проблему домашних собак. По частным дворам идут обходы и проверки, имеют ли собаки обязательную регистрацию. Выдаются требования на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. Из-за разъяснительной работы улан-удэнцы активно начали чипировать и вакцинировать своих питомцев.
Ранее мэрия выдвинула радикальные меры по борьбе с собаками. Среди них:
- обязательное страхование ответственности владельцев собак;
- обязательную стерилизацию (за исключением случаев разведения породистых собак);
- обучение и выдачу разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке и др.;
- обязательный сбор на собак (в форме налога на имущество) — эти средства пойдут на обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными;
- условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах – согласие более чем 75% соседей по подъезду.
Пока данные поправки в закон ещё не рассматривались.
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка-подросток получила медаль МЧС
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям
Нарушения выявлены на трёх станциях
Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
Колонию посетил настоятель храма
Первые свадьбы сыграли в 1966 году
Было проверено более 100 машин
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные
В вопросе разбиралась прокуратура
Инцидент произошёл в Нурселении
Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа
Пейзажи нарисовали осуждённые женщины
Местами ожидается до -45