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В Иркутске появится пожарно-спасательный спецназ

В Иркутске появится пожарно-спасательный спецназ
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Строительство специализированной части планируют завершить в 2021 году

Специализированную пожарно-спасательную часть в Иркутске откроют в 2021 году. Такая договоренность была достигнута 29 января на совещании с участием заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Николаем Гречушкиным и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Стороны обсудили вопрос реализации строительства в Иркутске специализированной пожарно-спасательной части и переноса срока её ввода с 2022 года на 2021 год. Напомним, что возможность ускорения темпов строительства ранее обсуждалось с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Как отметил Николай Гречушкин, возможность сдачи объекта раньше срока, вполне осуществима. Специалисты федерального ведомства провели ряд консультаций с участием представителей министерства строительства, дорожного хозяйства региона, а также профильных организаций и союза строителей Иркутской области. Сдать объект планируется к 1 сентября 2021 года.

- Специализированная пожарно-спасательная часть – своего рода спецназ, который будет работать не только в Иркутске и в регионе, а на всех территориях, где будут происходить природные катаклизмы и техногенные аварии. Правительство Иркутской области, союз строителей принимают активное участие в решении стратегической задачи по вводу этого объекта. Ежемесячно буду следить за темпами строительства, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава области подчеркнул, что объект имеет важное значение для обеспечения безопасности жизни людей. Специализированная пожарно-спасательная часть ориентирована на ликвидацию любых чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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