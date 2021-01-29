Строительство специализированной части планируют завершить в 2021 году
Специализированную пожарно-спасательную часть в Иркутске откроют в 2021 году. Такая договоренность была достигнута 29 января на совещании с участием заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Николаем Гречушкиным и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Стороны обсудили вопрос реализации строительства в Иркутске специализированной пожарно-спасательной части и переноса срока её ввода с 2022 года на 2021 год. Напомним, что возможность ускорения темпов строительства ранее обсуждалось с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Как отметил Николай Гречушкин, возможность сдачи объекта раньше срока, вполне осуществима. Специалисты федерального ведомства провели ряд консультаций с участием представителей министерства строительства, дорожного хозяйства региона, а также профильных организаций и союза строителей Иркутской области. Сдать объект планируется к 1 сентября 2021 года.
- Специализированная пожарно-спасательная часть – своего рода спецназ, который будет работать не только в Иркутске и в регионе, а на всех территориях, где будут происходить природные катаклизмы и техногенные аварии. Правительство Иркутской области, союз строителей принимают активное участие в решении стратегической задачи по вводу этого объекта. Ежемесячно буду следить за темпами строительства, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Глава области подчеркнул, что объект имеет важное значение для обеспечения безопасности жизни людей. Специализированная пожарно-спасательная часть ориентирована на ликвидацию любых чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске появится пожарно-спасательный спецназ
Общество, Фото:
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