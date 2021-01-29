В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»
Самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примут участие в масштабных учениях войск ПВО на полигоне «Телемба» в Бурятии.
Роль авиации условного противника выполнят истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8АМТШ авиационных частей округа, дислоцированных в Забайкалье. Помимо этого, лётный состав отработает индивидуальные задачи по условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций обнаружения и зенитно-ракетных комплексов в районах проведения тактических учений.
Масштабные учения с войсками противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО на полигоне «Телемба» пройдут с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянных дислокаций.
Мероприятия завершатся боевыми пусками ракет разных типов из ЗРС С-400 «Триумф» и различных модификаций С-300, а также из пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения
«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»
В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»
Бесплатно посетить экспозиции можно 31 января
Они были обнаружены в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут
В соревнованиях примут участие школьники и их родители
Работы рассматриваются в трёх номинациях
Строительство специализированной части планируют завершить в 2021 году
Качественную воду получат около тридцати тысяч жителей республики
Первые полёты запланированы на 8 февраля
Решение будет принято в первом полугодии этого года
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
То же касается и учреждений среднего профессионального образования
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
Приёмные родители проходят специальное обучение