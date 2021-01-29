 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья

В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»

Самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примут участие в масштабных учениях войск ПВО на полигоне «Телемба» в Бурятии.

Роль авиации условного противника выполнят истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25СМ и вертолёты Ми-8АМТШ авиационных частей округа, дислоцированных в Забайкалье. Помимо этого, лётный состав отработает индивидуальные задачи по условному уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций обнаружения и зенитно-ракетных комплексов в районах проведения тактических учений.

Масштабные учения с войсками противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ВВО на полигоне «Телемба» пройдут с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянных дислокаций.

Мероприятия завершатся боевыми пусками ракет разных типов из ЗРС С-400 «Триумф» и различных модификаций С-300, а также из пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия ВВО военные учения авиация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
В Улан-Удэ определился чемпион Советского района по футболу
Общество, 29.01.2021
В турнире сыграли спортсмены 2007-2008 годов рождения
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
В Иркутске пройдут всероссийские соревнования конькобежцев
Общество, 29.01.2021
«Лёд надежды нашей» проведут 6 февраля на стадионе «Труд»
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
В Бурятии «противником» станет военная авиация из Забайкалья
Общество, 29.01.2021
В республике состоятся учения на полигоне «Телемба»
В музеях Читы состоится День открытых дверей
В музеях Читы состоится День открытых дверей
Общество, 29.01.2021
Бесплатно посетить экспозиции можно 31 января
В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы
В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы
Общество, 29.01.2021
Они были обнаружены в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут
В Бурятии проведут спортивный челлендж между семьями
В Бурятии проведут спортивный челлендж между семьями
Общество, 29.01.2021
В соревнованиях примут участие школьники и их родители
В Забайкалье объявлен конкурс семейных родословных бурят
В Забайкалье объявлен конкурс семейных родословных бурят
Общество, 29.01.2021
Работы рассматриваются в трёх номинациях
В Иркутске появится пожарно-спасательный спецназ
В Иркутске появится пожарно-спасательный спецназ
Общество, 29.01.2021
Строительство специализированной части планируют завершить в 2021 году
В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах
В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах
Общество, 29.01.2021
Качественную воду получат около тридцати тысяч жителей республики
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество, 29.01.2021
Первые полёты запланированы на 8 февраля
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
Общество, 29.01.2021
Решение будет принято в первом полугодии этого года
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
Общество, 29.01.2021
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Общество, 29.01.2021
То же касается и учреждений среднего профессионального образования
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество, 29.01.2021
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
Общество, 29.01.2021
Приёмные родители проходят специальное обучение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^