 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства

В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
Общество,  Фото:pixabay.com
Решение будет принято в первом полугодии этого года

В Бурятии рассмотрят вопрос о переносе невостребованных средств на завершение строительства проблемных объектов с 2020 на 2021 год.

Напомним, для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, застройщики которых длительное время не исполняли обязательства по достройке проблемных объектов, в июле 2020 года власти республики подписали с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» соответствующее соглашение в отношении 8 проблемных объектов, в составе которых 18 домов.

Для исполнения соглашения фонд инициировал процедуру банкротства по 7 застройщикам (ЖСК «Новосёл» сформирован в результате банкротства застройщика). Властями в свою очередь в бюджете республики на 2020 год была заложена необходимая доля софинансирования и привлечены к участию в банкротстве аккредитованные конкурсные управляющие.

В конце декабря 2020 года наблюдательный совет фонда на основании проведённых мероприятий принял решение о финансировании строительства объектов АО «Промгражданстрой» (1 дом и автостоянка), ООО «Домстройкомплект» (4 дома) и ЖСК «Новосёл» (5 домов), о выплате компенсаций дольщикам ООО «Регионжилстрой».

Также в конце декабря 2020 года публично-правовой компанией рассматривались объекты ООО «Сити-строй» и ООО «ГК «Шэнэсэн», однако решение принято не было по причине необходимости уточнения расчётов стоимости завершения строительства указанных объектов. Поэтому решение о финансировании было перенесено на 2021 год. На текущий момент данный вопрос прорабатывается.

- В связи с этим, правительство Бурятии вынесло предложение депутатам Народного Хурала о переносе невостребованных средств 2020 года на 2021 год. Проектом закона РБ «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» необходимая сумма предусмотрена. Данный вопрос будет рассмотрен на февральской сессии хурала, после чего публично-правовой компанией будет подписано соответствующее дополнительное соглашение. Со стороны республики такое соглашение уже подписано и направлено в публично-правовую компанию, - сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Это позволит вынести ориентировочно до конца марта-начала апреля текущего года на рассмотрение наблюдательного совета объекты ООО «Сити-Строй» и ООО «ГК «Шэнэсэн». По этим застройщикам сформирован и направлен полный пакет документов для рассмотрения и принятия решения. Рассмотрение объектов ООО «ПСК «Тамир» и ООО «Универсал» перешло на 2021 год из-за формирования реестра требований участников долевого строительства.
Бурятия строительство долевое строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах
В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах
Общество, 29.01.2021
Качественную воду получат около тридцати тысяч жителей республики
Конькобежцы Забайкалья стали призёрами первенства ДФО
Конькобежцы Забайкалья стали призёрами первенства ДФО
Общество, 29.01.2021
Соревнования проходили в Биробиджане
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество, 29.01.2021
Первые полёты запланированы на 8 февраля
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
Общество, 29.01.2021
Решение будет принято в первом полугодии этого года
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
Общество, 29.01.2021
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Общество, 29.01.2021
То же касается и учреждений среднего профессионального образования
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество, 29.01.2021
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
Общество, 29.01.2021
Приёмные родители проходят специальное обучение
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
Общество, 29.01.2021
Пока же посетители могут посмотреть на яков, тигров, северных оленей, косуль
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
Общество, 29.01.2021
Планируется поэтапное возобновление работы ссузов и вузов
На север Бурятии пришли баяны
На север Бурятии пришли баяны
Общество, 29.01.2021
Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Общество, 29.01.2021
Юная артистка является «нижней» акробаткой
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
Общество, 29.01.2021
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество, 29.01.2021
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, 29.01.2021
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^