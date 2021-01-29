В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства

Решение будет принято в первом полугодии этого года



В Бурятии рассмотрят вопрос о переносе невостребованных средств на завершение строительства проблемных объектов с 2020 на 2021 год.



Напомним, для восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, застройщики которых длительное время не исполняли обязательства по достройке проблемных объектов, в июле 2020 года власти республики подписали с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» соответствующее соглашение в отношении 8 проблемных объектов, в составе которых 18 домов.



Для исполнения соглашения фонд инициировал процедуру банкротства по 7 застройщикам (ЖСК «Новосёл» сформирован в результате банкротства застройщика). Властями в свою очередь в бюджете республики на 2020 год была заложена необходимая доля софинансирования и привлечены к участию в банкротстве аккредитованные конкурсные управляющие.



В конце декабря 2020 года наблюдательный совет фонда на основании проведённых мероприятий принял решение о финансировании строительства объектов АО «Промгражданстрой» (1 дом и автостоянка), ООО «Домстройкомплект» (4 дома) и ЖСК «Новосёл» (5 домов), о выплате компенсаций дольщикам ООО «Регионжилстрой».



Также в конце декабря 2020 года публично-правовой компанией рассматривались объекты ООО «Сити-строй» и ООО «ГК «Шэнэсэн», однако решение принято не было по причине необходимости уточнения расчётов стоимости завершения строительства указанных объектов. Поэтому решение о финансировании было перенесено на 2021 год. На текущий момент данный вопрос прорабатывается.



- В связи с этим, правительство Бурятии вынесло предложение депутатам Народного Хурала о переносе невостребованных средств 2020 года на 2021 год. Проектом закона РБ «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» необходимая сумма предусмотрена. Данный вопрос будет рассмотрен на февральской сессии хурала, после чего публично-правовой компанией будет подписано соответствующее дополнительное соглашение. Со стороны республики такое соглашение уже подписано и направлено в публично-правовую компанию, - сообщает пресс-служба минстроя РБ.



Это позволит вынести ориентировочно до конца марта-начала апреля текущего года на рассмотрение наблюдательного совета объекты ООО «Сити-Строй» и ООО «ГК «Шэнэсэн». По этим застройщикам сформирован и направлен полный пакет документов для рассмотрения и принятия решения. Рассмотрение объектов ООО «ПСК «Тамир» и ООО «Универсал» перешло на 2021 год из-за формирования реестра требований участников долевого строительства.

