В Забайкалье объявлен конкурс семейных родословных бурят

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Работы рассматриваются в трёх номинациях



В Забайкальском крае объявлен заочный конкурс «История народа – история каждой семьи». Мероприятие пройдёт в рамках подготовки международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2021». К участию в проекте приглашаются представители бурятского народа, проживающие на территории региона, независимо от возраста.



- На конкурс мы принимаем работы по трём номинациям: генеалогическое древо семьи; семейные проекты о семейных династиях, реликвиях и традициях; а также творческие проекты, куда входят альбомы, фоторепортажи и фотоколлажи, - отметили специалисты краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано. – При оценке предоставленных материалов, особое внимание будем уделять самостоятельности авторов в изучении и подготовке конкурсных работ, глубине исследования и содержания.



Материалы принимаются на электронный адрес: agalibr@mail.ru. Итоги проекта будут подведены 21 мая, а результаты опубликованы на официальном сайте библиотеки имени Ц.Жамцарано. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

