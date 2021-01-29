В Улан-Удэ массовая проверка водителей прошла не «впустую»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Было проверено более 100 машин



28 января на дорогах столицы Бурятии состоялась массовая проверка водителей.



Дополнительные экипажи ДПС были выставлены на основных магистральных улицах Октябрьского района Улан-Удэ.



Автоинспекторы выявили административные правонарушения. Задержан один водитель, не имеющий водительских прав, он оформлен по ч. 1 ст. 12.7 КоАП. Восемь водителей пренебрегли правилами перевозки детей-пассажиров. На них составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.23 КоАП.



Всего сотрудники ГИБДД проверили свыше 110 автомобилей, сообщили в МВД по Бурятии.

