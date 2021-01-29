Было проверено более 100 машин
28 января на дорогах столицы Бурятии состоялась массовая проверка водителей.
Дополнительные экипажи ДПС были выставлены на основных магистральных улицах Октябрьского района Улан-Удэ.
Автоинспекторы выявили административные правонарушения. Задержан один водитель, не имеющий водительских прав, он оформлен по ч. 1 ст. 12.7 КоАП. Восемь водителей пренебрегли правилами перевозки детей-пассажиров. На них составлены административные материалы по ч.3 ст. 12.23 КоАП.
Всего сотрудники ГИБДД проверили свыше 110 автомобилей, сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ массовая проверка водителей прошла не «впустую»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Было проверено более 100 машин
В вопросе разбиралась прокуратура
Инцидент произошёл в Нурселении
Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа
Пейзажи нарисовали осуждённые женщины
Местами ожидается до -45
За год кровь сдали более шести тысяч доноров
Правозащитница Надежда Низовкина утверждает, что решение было вынесено в отсутствие обвиняемого и защитника
На Улан-Удэ приходится чуть больше половины случаев заражения
Бурятия представит Россию на престижных Всемирных играх
Кататься на коньках местные жители могут только в будни на турбазе
Специалисты пытаются спасти зимующего на Байкале лебедя
За соблюдением режима ограничений следят полицейские и сотрудники Роспотребнадзора
В посёлке, «гремевшем» из-за нападений собак на людей, безнадзорных животных становится всё меньше
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные