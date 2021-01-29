В вопросе разбиралась прокуратура
Отдел социальной защиты населения по Селенгинскому району Бурятии отказал жительнице в получении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Решение объяснили тем, что среднедушевой доход её семьи превысил установленную величину прожиточного минимума.
При этом для расчёта был принят совокупный доход семьи без вычета алиментов, выплачиваемых её супругом на содержание несовершеннолетнего ребёнка от предыдущего брака.
Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру района, которая обратилась в суд с иском в её интересах. Истец просил признать незаконным отказ в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, обязать ответчика назначить женщине ежемесячную социальную выплату.
Районный суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил иск.
Однако решение суда обжаловали. В апелляционной жалобе ответчик просил судебный акт отменить, ссылаясь на законность своего решения об отказе женщине в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка.
- Верховный суд Бурятии отклонил доводы жалобы и оставил решение суда без изменения. Апелляционная инстанция указала, что сумма алиментов, выплачиваемых в другую семью на содержание несовершеннолетнего ребёнка от первого брака, не подлежит учёту при определении среднедушевого дохода семьи. Указанное, вопреки доводам жалобы ответчика, не противоречит положениям постановления правительства Российской Федерации, которыми не предусмотрено включение в среднедушевой доход семьи, претендующей на получение ежемесячной выплаты, сумм алиментов, выплачиваемых одним из членов семьи в другую семью на содержание несовершеннолетних детей, не учтённых в составе данной семьи, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Жительнице Бурятии назначили «детские» через суд
Общество, Фото:
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