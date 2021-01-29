Инцидент произошёл в Нурселении
Жители села Нурселение Иволгинского района Бурятии в начале недели пожаловались на то, что у них не работает водоколонка возле магазина «Алиса».
- Какие-то меры будут предприняты? – поинтересовались люди в группе «Иволга-инфо. 24/7».
Информацию об этом передали ресурсоснабжающей компании.
27 января проблема была устранена. Сотрудники ООО «Спектр» отогрели и запустили водоколонку.
В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
Общество, Фото:
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