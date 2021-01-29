 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка

В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
Общество,  Фото:"Иволга-инфо"
Инцидент произошёл в Нурселении

Жители села Нурселение Иволгинского района Бурятии в начале недели пожаловались на то, что у них не работает водоколонка возле магазина «Алиса».

- Какие-то меры будут предприняты? – поинтересовались люди в группе «Иволга-инфо. 24/7».

Информацию об этом передали ресурсоснабжающей компании.

27 января проблема была устранена. Сотрудники ООО «Спектр» отогрели и запустили водоколонку.
водоснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительнице Бурятии назначили «детские» через суд
Жительнице Бурятии назначили «детские» через суд
Общество, 29.01.2021
В вопросе разбиралась прокуратура
В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка
Общество, 29.01.2021
Инцидент произошёл в Нурселении
В Забайкалье снизился уровень заболеваемости COVID-19
В Забайкалье снизился уровень заболеваемости COVID-19
Общество, 29.01.2021
Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа
В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала
В улан-удэнской колонии стены украсили пейзажи Байкала
Общество, 29.01.2021
Пейзажи нарисовали осуждённые женщины
Выходные в Бурятии будут морозными
Выходные в Бурятии будут морозными
Общество, 29.01.2021
Местами ожидается до -45
Служба крови Бурятии получила сертификат качества
Служба крови Бурятии получила сертификат качества
Общество, 29.01.2021
За год кровь сдали более шести тысяч доноров
В Улан-Удэ блогера Баирова арестовали на 25 суток
В Улан-Удэ блогера Баирова арестовали на 25 суток
Общество, 29.01.2021
Правозащитница Надежда Низовкина утверждает, что решение было вынесено в отсутствие обвиняемого и защитника
Коронавирусом заразились ещё 153 жителя Бурятии
Коронавирусом заразились ещё 153 жителя Бурятии
Общество, 29.01.2021
На Улан-Удэ приходится чуть больше половины случаев заражения
Бурятия выступит на играх ТАФИСА в Португалии
Бурятия выступит на играх ТАФИСА в Португалии
Общество, 29.01.2021
Бурятия представит Россию на престижных Всемирных играх
В Бурятии жители Гремячинска жалуются на отсутствие катка
В Бурятии жители Гремячинска жалуются на отсутствие катка
Общество, 29.01.2021
Кататься на коньках местные жители могут только в будни на турбазе
На Байкале лебедь плавал среди льдин
На Байкале лебедь плавал среди льдин
Общество, 29.01.2021
Специалисты пытаются спасти зимующего на Байкале лебедя
В Бурятии напомнили о запрете массовых мероприятий
В Бурятии напомнили о запрете массовых мероприятий
Общество, 29.01.2021
За соблюдением режима ограничений следят полицейские и сотрудники Роспотребнадзора
Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ зачищают от собак
Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ зачищают от собак
Общество, 29.01.2021
В посёлке, «гремевшем» из-за нападений собак на людей, безнадзорных животных становится всё меньше
В Бурятии дети продавали одноклассника
В Бурятии дети продавали одноклассника
Общество, 29.01.2021
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^