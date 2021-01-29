В пригороде Улан-Удэ замёрзла водоколонка

Инцидент произошёл в Нурселении



Жители села Нурселение Иволгинского района Бурятии в начале недели пожаловались на то, что у них не работает водоколонка возле магазина «Алиса».



- Какие-то меры будут предприняты? – поинтересовались люди в группе «Иволга-инфо. 24/7».



Информацию об этом передали ресурсоснабжающей компании.



27 января проблема была устранена. Сотрудники ООО «Спектр» отогрели и запустили водоколонку.

