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В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы

В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы
Общество,  Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Они были обнаружены в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут

С начала года в Иркутске выявлены и перекрыты две несанкционированные ледовые переправы. Выезды на лёд обнаружили во время рейдов в рамках ежегодной акции «Безопасный лёд» в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут. Специалисты МКУ Иркутска «Безопасный город» совместно с инспекторами ГИМС и представителями окружных администраций еженедельно проводят патрулирование и комплекс профилактических мероприятий по информированию населения о недопущении выхода на лёд.

– В возможных местах выхода людей на лёд устанавливаются стационарные стенды с правилами поведения на воде, правилами оказания первой помощи, перекрываются места несанкционированного выезда автомобилей на лёд. В постоянном режиме специалисты обновляют информационные знаки, предупреждающие об опасности выхода и о запрете выезда на лёд. Кроме того, в торгово-развлекательных центрах города и в общественном транспорте организована трансляция аудиороликов, информирующих население о правилах поведения на льду и телефонах вызова экстренных оперативных служб, – отметил начальник службы ГОЧС и ПБ МКУ Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин.

Стенды установлены в наиболее посещаемых иркутянами местах: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Тёплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок им. Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к реке Ушаковке.

В соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещён. В связи с чем предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск Ледовые переправы
 
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