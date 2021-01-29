В Иркутске перекрыты несанкционированные ледовые переправы

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Они были обнаружены в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут



С начала года в Иркутске выявлены и перекрыты две несанкционированные ледовые переправы. Выезды на лёд обнаружили во время рейдов в рамках ежегодной акции «Безопасный лёд» в районе СНТ «Черёмушки» на реке Иркут. Специалисты МКУ Иркутска «Безопасный город» совместно с инспекторами ГИМС и представителями окружных администраций еженедельно проводят патрулирование и комплекс профилактических мероприятий по информированию населения о недопущении выхода на лёд.



– В возможных местах выхода людей на лёд устанавливаются стационарные стенды с правилами поведения на воде, правилами оказания первой помощи, перекрываются места несанкционированного выезда автомобилей на лёд. В постоянном режиме специалисты обновляют информационные знаки, предупреждающие об опасности выхода и о запрете выезда на лёд. Кроме того, в торгово-развлекательных центрах города и в общественном транспорте организована трансляция аудиороликов, информирующих население о правилах поведения на льду и телефонах вызова экстренных оперативных служб, – отметил начальник службы ГОЧС и ПБ МКУ Иркутска «Безопасный город» Александр Тройнин.



Стенды установлены в наиболее посещаемых иркутянами местах: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Тёплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок им. Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к реке Ушаковке.



В соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещён. В связи с чем предусмотрена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

