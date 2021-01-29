 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 января

28 января

Популярное

В Иркутске возобновят международное авиасообщение

В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первые полёты запланированы на 8 февраля

Аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение. Перелёты начнутся 8 февраля. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который провела вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения:
- показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;
- показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;
- темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;
- уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.
Иркутск авиаперевозки аэропорт коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске возобновят международное авиасообщение
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество, 29.01.2021
Первые полёты запланированы на 8 февраля
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
В Бурятии решают вопрос 4-х проблемных объектов долевого строительства
Общество, 29.01.2021
Решение будет принято в первом полугодии этого года
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
В Бурятии сообщили о голодовке скандального блогера
Общество, 29.01.2021
Соратники Баирова заявили, что он отказался даже от воды
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Вузы Забайкалья смогут вернуться к очному обучению 8 февраля
Общество, 29.01.2021
То же касается и учреждений среднего профессионального образования
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Утверждена эмблема юбилея Усть-Ордынского округа
Общество, 29.01.2021
За основу логотипа взяты герб округа и лошадь
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
В Бурятии почти пять тысяч детей обрели семьи
Общество, 29.01.2021
Приёмные родители проходят специальное обучение
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
В Улан-Удэ медведи спят «беспробудным сном»
Общество, 29.01.2021
Пока же посетители могут посмотреть на яков, тигров, северных оленей, косуль
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
В Иркутской области смягчают антиковидные меры
Общество, 29.01.2021
Планируется поэтапное возобновление работы ссузов и вузов
На север Бурятии пришли баяны
На север Бурятии пришли баяны
Общество, 29.01.2021
Музыкальные инструменты в школе искусств до этого обновляли более полувека назад
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Артистка цирка Бурятии стала «молодым дарованием России»
Общество, 29.01.2021
Юная артистка является «нижней» акробаткой
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
В Бурятии стартует парфюмерная горячая линия
Общество, 29.01.2021
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Впервые в Забайкалье выполнили МРТ плода
Общество, 29.01.2021
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Улан-удэнцы смогут заработать на нерадивых владельцах собак
Общество, 29.01.2021
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Юную жительницу Бурятии наградили за спасение сестры
Общество, 29.01.2021
Девочка-подросток получила медаль МЧС
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
«Это кайф»: Про бурятские буузы сочинили песню
Общество, 29.01.2021
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^