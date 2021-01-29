Первые полёты запланированы на 8 февраля
Аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение. Перелёты начнутся 8 февраля. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который провела вице-премьер России Татьяна Голикова.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения:
- показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;
- показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;
- темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;
- уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.
В Иркутске возобновят международное авиасообщение
Общество, Фото:
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