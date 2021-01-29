В Иркутске возобновят международное авиасообщение

Первые полёты запланированы на 8 февраля



Аэропорт Иркутска возобновляет международное авиасообщение. Перелёты начнутся 8 февраля. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, который провела вице-премьер России Татьяна Голикова.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, участники штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об актуализации следующих критериев и показателей для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения:

- показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней не должен превышать 40,0 на 100 тысяч населения;

- показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;

- темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;

- уровень тестирования на 100 тысяч населения, рассчитанный как средний за 7 дней, не должен быть меньше 200.

