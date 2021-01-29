В Бурятии жители Гремячинска жалуются на отсутствие катка

Кататься на коньках местные жители могут только в будни на турбазе



Жители села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии не могут полноценно насладиться зимним отдыхом. По их словам, в селе нету катка. Он есть только на туристической базе, но туда не пускают в выходные.



- Всё-таки у нас в деревне должен быть каток, кто за это несёт ответственность!? – пожаловался местный житель в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».



На вопрос сельчанина ответила глава Гремячинского сельского поселения Оксана Тришкина. По её словам, в 2020 году начато строительство универсальной спортивной площадки. В летний период для игры в волейбол, в зимний – для катка.



- Средств хватило только на обустройство основания площадки. Не смогли залить её из-за сильных снегопадов. В 2021 работы по площадке продолжатся, - сказала Оксана Тришкина.



Также она прокомментировала ситуацию с турбазой. Каток здесь доступен для сельчан, за исключением выходных, начиная с вечера пятницы.



- В этот период приезжают группы туристов на отдых. Вопрос обсуждался с управляющим отеля, - цитирует «Прибайкалье-инфо» Оксану Тришкину.

