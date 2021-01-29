Кататься на коньках местные жители могут только в будни на турбазе
Жители села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии не могут полноценно насладиться зимним отдыхом. По их словам, в селе нету катка. Он есть только на туристической базе, но туда не пускают в выходные.
- Всё-таки у нас в деревне должен быть каток, кто за это несёт ответственность!? – пожаловался местный житель в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».
На вопрос сельчанина ответила глава Гремячинского сельского поселения Оксана Тришкина. По её словам, в 2020 году начато строительство универсальной спортивной площадки. В летний период для игры в волейбол, в зимний – для катка.
- Средств хватило только на обустройство основания площадки. Не смогли залить её из-за сильных снегопадов. В 2021 работы по площадке продолжатся, - сказала Оксана Тришкина.
Также она прокомментировала ситуацию с турбазой. Каток здесь доступен для сельчан, за исключением выходных, начиная с вечера пятницы.
- В этот период приезжают группы туристов на отдых. Вопрос обсуждался с управляющим отеля, - цитирует «Прибайкалье-инфо» Оксану Тришкину.
В Бурятии жители Гремячинска жалуются на отсутствие катка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местами ожидается до -45
За год кровь сдали более шести тысяч доноров
Правозащитница Надежда Низовкина утверждает, что решение было вынесено в отсутствие обвиняемого и защитника
На Улан-Удэ приходится чуть больше половины случаев заражения
Бурятия представит Россию на престижных Всемирных играх
Кататься на коньках местные жители могут только в будни на турбазе
Специалисты пытаются спасти зимующего на Байкале лебедя
За соблюдением режима ограничений следят полицейские и сотрудники Роспотребнадзора
В посёлке, «гремевшем» из-за нападений собак на людей, безнадзорных животных становится всё меньше
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина хранил наркотическое вещество у себя дома
После молебна будут разведены ритуальные костры
Также в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат»
Матушка-Зима послушает, как малыши поют песенки и рассказывают стишки