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На Байкале лебедь плавал среди льдин

На Байкале лебедь плавал среди льдин
Общество,  Фото:предоставлено ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Специалисты пытаются спасти зимующего на Байкале лебедя

Красивая крупная птица на замерзающем Байкале – картина не рядовая, хоть и не исключительная. Первые сообщения о появлении такого гостя на озере близ посёлка Култук начали поступать орнитологам Иркутской области ещё перед наступлением нового 2021 года, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедного Прибайкалье».

Местные жители подкармливали лебедя, но заручиться его доверием не смогли: красавец не подпускал к себе людей. При попытке его поймать и поместить в тепло и вовсе пропал. Позже похожую птицу заметили неподалёку от посёлка Листвянка. Зоологи предполагают, что это – одна и та же особь, которая нуждается в помощи людей.

В настоящее время судьбу пернатого пытаются отслеживать сотрудники Байкальского и Листвянского лесничеств ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», регионального управления МЧС, Дома природы Иркутска (иркутской зоогалереи). В последнем лебедя готовы принять на постой до наступления тепла. Но птица по-прежнему избегает человеческого общества и всё реже попадается на глаза.

- Считаю, что беспокойство со стороны профессионалов и обывателей о судьбе лебедя вполне обосновано. Он зимовать на Байкале не должен. Скажу сразу: периодически этих птиц наблюдают у нас в холодное время года, но это скорее всего случаи-исключения, в которых обязательно есть причина, не позволившая птице улететь на зимовку. Допустимо вмешательство в виде отлова и содержания в подходящих условиях до весны, так как если в морозы лебедь не сможет добыть себе корм, то ослабнет и погибнет. Ту птицу, о которой ведём речь сейчас, мои коллеги наблюдали на одной из отмелей озера рядом с КБЖД. Сейчас она пропала, и очевидцы сообщают о новом месте: открытой воде в истоке Ангары. Там зимует очень много птиц, но они приспособлены добывать пищу в таких условиях. Лебедю там придётся несладко. Поэтому мы готовы прийти на помощь, если птица окажется в бедственном положении, рассказал начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.


Байкал птицы
 
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