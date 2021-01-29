Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ зачищают от собак

В посёлке, «гремевшем» из-за нападений собак на людей, безнадзорных животных становится всё меньше
В микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ, где произошли страшные нападения собак на людей, за два последние дня в три раза уменьшилось количество отловленных собак. За месяц здесь поймали 234 безнадзорных животных, сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад в Viber был создан чат для жителей Забайкальского, где они оставляют сигналы о собаках для групп отлова. В местном ДК открылся временный оперативный штаб по отлову собак. Местные жители объединились, скидывают адреса и готовы сами устраивать облавы на псов. Местонахождение собак также устанавливают с помощью квадрокоптера, который кружит над посёлком и близлежащим лесом.
За два дня работы оперативного штаба жители Забайкальского оставили 46 обращений о собаках. 27 января было поймано 36 собак, 28-го января – 13. Всего с 24 декабря (момента, когда собаки едва не растерзали заживо девушку) в Забайкальском поймали 234 псов.
В Улан-Удэ с 25 декабря (с момента введения режима повышенной готовности) отловлено 2558 особей. 28 января поймали 172 собаки.
Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства и администрации районов продолжают ежедневные рейды. С 24 декабря проверено 7603 домов, составлен 177 протоколов об административных правонарушениях, выдано 2196 требований на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. 28 января было проверено 540 домовладений, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, выдано 71 требование на явку.
Режим повышенной готовности в Улан-Удэ был 25 декабря, когда было заявлено о найденном трупе бешеной лисицы. Это произошло сразу после страшного нападения собак на 20-летнюю девушку. Собака буквально оставили её без лица, сейчас пострадавшая находится на лечении в Москве. После было ещё несколько нападений собак, в том числе на детей. В Улан-Удэ началась активная зачистка улиц от безнадзорных собак. Режим повышенной готовности как раз позволяет изымать подозрительных на бешенство животных, а у ветеринаров появляются права на усыпление животных.
Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ зачищают от собак
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